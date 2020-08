Amazon élargit sa gamme Prime en ajoutant Prime Gaming

Amazon continue d’étendre son programme Prime, après l’Amazon Prime Music et l’Amazon Prime Video, le géant Américain ne cesse de grandir et accueille l’Amazon Prime Gaming. Intégré directement dans l’abonnement Prime, ce nouveau service proposera des jeux gratuits tous les mois, en affichant toujours le même tarif. Autrefois connu sous le nom de Twitch Prime, l’Amazon Prime Gaming n’est ni plus ni moins que son évolution, le service propose ainsi moult DLC, jeux vidéo et bonus en jeu, tous disponibles “gratuitement”. Amazon annonce déjà une vingtaine de jeux disponibles ce mois-ci.

Et une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Amazon s’est déjà rapproché de certains éditeurs comme Rockstar Games, Riot ou encore Electronics Arts. Ces derniers n’ont pas encore fourni de titre, mais déjà beaucoup d’objets à récupérer en jeu.

Le géant américain a annoncé une série de titres qui bénéficieront d’un bonus en jeu (pour les abonnés) dès le déploiement de Prime Gaming :

Apex Legend

Doom Eternal

FIFA 20

GTAV

Teamfight Tactics

Hyper Scape

Destiny 2

Il y en aura pour tout le monde, Amazon souhaitant toucher un maximum de joueurs, la firme au (faux) sourire a choisi une vingtaine de jeux parmi les plus populaires sur console, PC et mobile. Larry Plotnik, chargé de s’occuper du petit nouveau de la famille Prime, s’exprime sur le sujet :

“Nous offrons à nos clients un nouveau contenu qui leur permet de jouer encore mieux à leurs jeux préférés sur toutes les plateformes. Ainsi, quel que soit le type de jeux que vous aimez, et quel que soit l’endroit où vous y jouez, votre expérience sera encore meilleure avec Prime Gaming”

Évidemment, les jeux offerts seront principalement des jeux indépendants ou “rétro”, à récupérer par le biais d’une bibliothèque virtuelle, mais au vu des revenus générés par l’entreprise, nous ne sommes pas à l’abris de voir des titres AAA arriver incessamment sous peu.

À l’heure d’aujourd’hui, la liste de jeux à récupérer s’étend sur 23 titres :

SNK 40th Anniversary Collection

Metal Slug 2

Sengoku 3

King of the Monsters

Ironclad

Shock Troopers 2n Squad

Baseball Stars 2

The King of Fighters 2002

Samurai Shodown II

Blazing Star

Pulstar

Art of Fighting 2

Fatal Fury Special

The king of Fighters 2000

Shaq Fu : A Legend Reborn

Warsaw

Dead in Vinland

Treachery in beatdown City

NeuroVoider

Dungeon Rushers

Truberbrook

Blazing Chrome

Chroma Squad

Amazon rajoute que les jeux qui sont téléchargés seront disponibles à vie dans la bibliothèque, et ne seront pas retirés le mois prochain.