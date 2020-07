Google Play Pass – Les jeux Android à volonté disponibles en France !

Le Google Play Pass s’était lancé en réaction au programme Apple Arcade il y a tout pile un an aux Etats-Unis. Il faut croire que ce test grandeur nature a donné satisfaction à la société, puisque Google étend son offre à de nouveaux pays, dont la France !

Vous pouvez donc dès aujourd’hui vous abonner pour ensuite profiter d’un catalogue de jeux de façon illimité, sans pub, ni achat in-app. Et le catalogue en question est bien entendu fourni en jeux mobiles classiques, comme 2048, des jeux de cartes ou autres puzzle games mobiles (Flow, Lines…), mais on y trouve aussi des jeux plus “premium” présents sur d’autres supports, tels que Limbo, Terraria, Thimbleweed Park, Stardew Valley, Cultist Simulator, ou encore Reigns… Et le catalogue n’a pas fini de s’enrichir.

Le Google Play Pass, c’est aussi des applications de productivité, comme des gestionnaires de mots de passe, lecteur de QR Codes ou autres éditeurs de textes. Des applis qu’on possède déjà tous plus ou moins, mais qui sont proposées ici sans les pubs invasives habituelles !

Vous l’avez surement compris à la lecture de ces lignes, nous, nous sommes complètement convaincus par le service, surtout au prix où il est proposé : 4,99€ par mois. Soit le prix d’un seul des jeux premium proposés ! Mais ce n‘est pas tout, parce qu’à ce prix, c’est un abonnement “famille” dont on dispose, et qui peut ainsi être partagé avec 4 autres personnes. Vous souhaitez gratter encore un peu plus sur le tarif ? Allez ! En même temps que son arrivée sur d’autres territoires, le Google Play Pass lance une offre d’abonnement annuel à 29,99€, soit moins de 2,50€ par mois !

Et si vraiment ces arguments ne vous ont pas donné envie d’allez jeter un coup d’œil au catalogue, sachez que le premier mois est offert, ce qui vous permettra, que vous vous abonniez ou non, de jouer gratuitement une bonne partie de l’été !