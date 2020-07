Dokkan Battle – Comment fonctionnent les sphères d’aptitudes ?

Dragon Ball Z: Dokkan Battle est actuellement en train de fêter ses cinq ans. Un anniversaire attendu par de nombreux fans, car synonyme d’événements et de gros cadeaux. Toutefois, l’une des véritables surprises de cette petite sauterie sur le gatcha le plus populaire du marché réside dans les sphères d’aptitudes. Où les avoir ? Comment les utiliser ? Pas de panique, on répond à tout sur les sphères d’aptitudes de Dokkan Battle !

Bon, afin de gagner du temps, on va partir du principe que vous connaissez un minimum les menus du jeu. Si jamais ce n’était pas le cas, on vous renvoie vers notre guide :

Vous êtes toujours là ? Super ! Alors, les fameuses sphères d’aptitudes sont des items que vous pourrez collecter dans un niveau spécial nommé “En quête de puissance, entrainement intense de niveau Divin” qui se situe dans l’onglet “Préparation” dans les événements. La quête est simple, avec jusqu’à trois sphères d’aptitudes à récupérer dans le niveau, sans compter celles que vous obtiendrez en battant Whis, ou Beerus (plus rare, mais offrant de meilleures sphères).

Maintenant que l’on a réglé le “où les trouver”, attaquons-nous à la question suivante : comment et pourquoi les utiliser ? Tout d’abord, il faut savoir que les sphères d’aptitudes sont réparties par type (END, PUI, AGI, TEC, INT), par rareté (Bronze, Argent, Or) et par niveau de puissance (de 1 à 5). Chacune de ces sphères permet de développer différentes statistiques de vos personnages UR et LR, allant de vos points d’ATK jusqu’au niveau de puissance d’ATK SPE, en passant par le taux de récupération de PV. Une nouveauté bienvenue qui permet de personnaliser les meilleurs éléments de vos box.

Et pour upgrader tout ce beau monde, c’est très simple. Il suffit d’aller dans l’espace “Potentiel” du menu “Équipe” et d’attribuer la sphère en haut à gauche de l’écran, dans l’espace prévu à cet effet. Toutefois, ne paniquez pas si les espaces Argent et Or sont inaccessibles au départ, car il faut soit ouvrir au moins deux branches de potentiels, soit avoir le lvl d’ATK SPE à 10.

Petit conseil pour la route : pensez bien aux aptitudes passives de vos personnages avant de vous décider, car mieux vaut booster ses points forts que gommer ses points faibles.