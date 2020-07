Dragon Quest Tact – Un jeu mobile de plus pour la saga

Saga de RPG culte présente depuis plus de 30 ans dans le paysage vidéoludique, la licence Dragon Quest semble, aujourd’hui plus que jamais, vouloir affirmer sa présence sur le marché du jeu vidéo (en particulier japonais). En témoigne le (très) grand nombre de spin-offs qui ne cessent de voir le jour depuis quelques années. Multipliant les incursions dans des genres autres que le RPG, et sortant sur de nombreux supports, Dragon Quest mène une campagne sur tous les fronts.

Notamment sur celui des jeux mobiles. Ainsi, avec Dragon Quest of the Stars ou Dragon Quest Super Light, la franchise de Square Enix a déjà investi la place en proposant des RPG free-to-play à la sauce gacha et s’est même permis d’aller titiller Pokémon GO sur son terrain avec Dragon Quest Walk (qui ne semble hélas pas vouloir quitter l’archipel nippon). Ce n’est apparemment pas suffisant pour Square Enix puisqu’un nouveau titre mobile nommé Dragon Quest Tact est attendu au japon pour le 16 juillet.

Ici, pas question de collectionner les héros de la saga ou de faire de la chasse de monstres en milieu urbain. Dragon Quest Tact est un RPG tactique tout ce qu’il y a de plus classique avec des combats au tour par tour sur terrains quadrillés. Par contre, il ne faudra pas s’attendre à incarner les héros des précédents jeux, ni à créer son propre avatar. En effet, les stars de ce titre ne seront nulles autres que les monstres imaginés par Akira Toriyama. Le jeu suivra le modèle free-to-play avec tout de même la possibilité d’accélérer sa progression grâce à des microstransactions (inévitable mais néanmoins dommage).

Bien que manquant d’informations le concernant, l’on constate à la vue du trailer que le jeu est visuellement une réussite pour un jeu mobile. En même temps, avec cette patte artistique l’inverse serait surprenant. Reste à voir si le gampelay sera satisfaisant. Hélas, il faudra dans l’immédiat se contenter des retours sur la version japonaise, car il n’existe pour l’instant aucune information sur une éventuelle localisation occidentale. Si toutefois certain voudraient s’essayer à la version japonaise, voici les lien vers les pages Google Play et App store, déjà en ligne. Il faudra quand même attendre le 16 juillet pour télécharger Dragon Quest Tact.