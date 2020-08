GTA V Online – Découvrez le nouveau pack spécial été à Los Santos

C’est aujourd’hui que le nouveau contenu additionnel de GTA V Online intitulé Pack Spécial Été à Los Santos est disponible. Au programme : de nouvelles missions en coopération, courses et toutes sortes de véhicules. De quoi bien frimer pendant l’été. Les joueurs possédant un yacht de luxe Galaxy peuvent lancer ces missions inédites, en choisissant de jouer en solo ou accompagnés de trois autres coéquipiers.

Vous préférez les guerres commerciales ? Ne vous en faites pas, de nouvelles guerres commerciales verront le jour dans des lieux inattendus qui permettront de remporter de belles récompenses.

On peut également citer l’arrivée du mode rivalité dans les locaux du Diamond Casino & Hôtel, après un an d’ouverture. Parmi les nouveaux modes de rivalité, il y aura le mode rivalité cuirassé, celui-ci consiste à avoir deux équipes qui s’affrontent, et chacune possède un cuirassé. L’objectif de chaque équipe est d’éliminer le cuirassé de l’équipe adverse. L’argent et les XP du jeu sont d’ailleurs doublés dans ce mode rivalité jusqu’au 1er janvier 2021. Ce qui va à coup sûr ramener pas mal de joueurs.

Pour ce qui est des véhicules, plus d’une douzaine de nouveaux modèles seront disponibles dans le shop du jeu, incluant des voitures personnalisables à l’atelier de Benny, des sportives modifiables, deux ultralégères , et des tout-terrain. Vous pourrez tester leur vitesse et leur tenue de route grâce à la nouvelle série de courses ultralégères, mais aussi grâce au nouvel éditeur de courses ultralégères sur vos propres circuits urbains.

Autre nouveauté de ce Pack Spécial Été à Los Santos, les équipes de Rockstar Games ont fait un certains nombre d’améliorations et de corrections dans le jeu. Enfin, dernière information à savoir, des bonus hebdomadaires et des événements spéciaux viendront pimenter vos partie de GTA V Online durant les prochains mois.