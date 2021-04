Oxenfree II: Lost Signals s’annonce via un énigmatique trailer

C’était il y a maintenant 5 ans. Night School et Skybound Entertainment nous proposèrent alors une aventure narrative captivante et touchante, d’une rare justesse et d’une poésie visuelle. Ce jeu n’était autre qu’Oxenfree, un titre sorti de nulle part qui marqua pourtant durablement les esprits et qui reçut de nombreuses récompenses à travers le monde. Voici donc enfin venu le temps très attendu de la suite, puisque Oxenfree II: Lost Signals vient de se voir annoncer.

C’est lors du Nintendo Indie World Showcase que nous avons pu voir le premier trailer de ce nouvel épisode qui est annoncé pour le moment uniquement sur Nintendo Switch, mais aussi sur PC (via Steam). Pour ce qui concerne les autres plateformes de jeu, il va nous falloir encore attendre un peu pour en savoir plus, tout comme ce qui a trait à une fenêtre ou date de sortie.

Très touché par le succès d’Oxenfree, ce n’est pas sans une certaine émotion que Sean Krankel, cofondateur et directeur de studio chez Night School Studio, pose des mots sur cette annonce.

OXENFREE est un jeu si spécial pour nous, et ce fut une expérience incroyable de revisiter ce monde. Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau nos joueurs tout en invitant les nouveaux venus à se lancer dans une aventure avec une toute nouvelle galerie de personnages qui conserve l’expérience étrange, sincère et personnalisée de l’original.

Niveau scénario, Oxenfree II: Lost Signals reprend 5 ans après les événements du premier épisode et nous proposera de suivre les aventures de nouveaux personnages se nommant Riley et Camena. Elles devront faire la lumière sur un étrange signal qui se diffuse et perturbe les équipements électroniques de leur ville. Elles se retrouveront alors confrontées à des événements surnaturels et fantomatiques qui changeront à jamais leur destin.

Cette suite s’affiche toujours comme un jeu narratif dans lequel nous devons résoudre des énigmes pour avancer, mais il sera aussi possible de façonner notre expérience de jeu grâce au système de dialogue hérité du premier épisode. Rappelons que ce dernier proposait pas moins de 10 fins différentes et était de ce point de vue une réelle satisfaction, tant on avait une réelle influence sur notre périple.

Pour information, ce n’est d’ailleurs plus Skybound qui est à l’édition pour Oxenfree II: Lost Signals, mais MWM Interactive qui a récemment distribué le très bon Mundaun que nous avons critiqué récemment dans nos colonnes. Voici d’ailleurs une petite déclaration de Ethan Stearns, vice-président exécutif de l’éditeur, au sujet du jeu.

Nous sommes de grands fans d’OXENFREE et de l’impact de Night School Studio sur la narration dans les jeux. Leurs personnages profonds et leur écriture incroyable sont emblématiques et nous sommes ravis de contribuer à ramener les joueurs dans ce monde. Oxenfree II : Lost Signals continuera à s’appuyer sur ce que les joueurs ont tant aimé dans l’original, avec une nouvelle histoire qui porte l’essence d’Oxenfree tout en offrant un point d’entrée dans la franchise pour ceux qui n’ont pas joué au premier jeu.

Voilà qui ne pourra que rassurer les fans du premier opus, alors que pour le moment aucune date de sortie n’a été communiquée pour Oxenfree II: lost Signals, même si l’on sait qu’il est prévu pour paraitre cette année.