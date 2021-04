Super Seducer sur Switch – Nintendo lui met un sacré râteau

Bien des mois avant la sortie (et le retrait) du troisième volet, nous vous partagions dans nos colonnes l’envie de Richard LaRuina (l’homme derrière les projets, les scénarios et la mise en scène de Super Seducer) de sortir ses titres sur Nintendo Switch et Xbox One. Aujourd’hui, encore un coup dur pour le prof en séduction et ceux qui voulaient suivre les cours auprès du charismatique personnage puisque Nintendo a enfin tranché. On s’en serait douté, l’éditeur n’a pas donné son feu vert et la série se voit donc priver de sortie sur consoles Nintendo.

Qui l’a vu venir, franchement ? Évidemment que nous plaisantons, c’était couru d’avance et même le playboy l’a vu venir. S’il était encore permis d’espérer avant le bannissement du 3ème volet sur Steam, avec toute la mauvaise presse accumulée, Big N aura probablement souhaité éviter d’avoir à se justifier de la présence de tel contenu sur son store. Une conclusion que semble également tiré Richard LaRuina dans le tweet avec lequel il a fait l’annonce et que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Sinon, nous sommes les seuls à trouver ça malhonnête et injuste ? Si nous relevions déjà l’étrangeté de tels méthodes avec lors du bannissement évoqué plus haut il y a quelques semaines, là, de la part de Nintendo, c’est franchement limite. Bien sûr, on voit bien que l’éditeur se range derrière la firme de Gabe Newell pour ne pas s’attirer de foudre, mais aujourd’hui, l’hybride ne rechigne ni à montrer du sang, ni à montrer de la peau (vous avez vu Senran Kagura Reflexions ? On est pas loin de pouvoir amalgamer l’action à des jeux sexuels et ce, avec des demoiselles mineures. On peut aussi ajouter les simulateurs de drague “olé-olé” où le but est d’attraper des lycéennes ou n’importe quel membre du “beau sexe”, dépeint pour n’être rien de plus que ça).

En bref, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Richard LaRuina et ceux qui attendaient Super Seducer, Nintendo s’ajoute à la liste de ceux qui refusent la série. Il ne reste donc de l’espoir que pour les possesseurs de Xbox même si, on va pas se mentir, ça sent mauvais. Les 2 premiers volets sont néanmoins toujours disponibles sur PC via Steam.