Super Seducer 3 est définitivement banni de Steam !

Voilà une nouvelle assez étonnante, Steam vient tout simplement de bannir et de supprimer le jeu de Richard La Ruina, Super Seducer 3. On savait qu’une épée de Damoclès pesait sur cette nouvelle suite, puisqu’elle ne pouvait pas être commercialisée tant qu’une sorte de comité d’éthique de Steam (comprenez les décisionnaires) n’avait pas tranché en la faveur d’une sortie.

Alors, pour ceux du fond qui ne suivraient pas, Super Seducer 3 est un jeu FMV dans lequel on incarne une sorte de dragueur qui peut se montrer bien lourd dans ses tentatives de séduire différentes femmes dans divers lieux. Alors oui, Richard La Ruina croit dur comme fer à son concept et même s’il joue énormément sur le second degré dans son jeu, il arrive que certaines situations ou quelques dialogues soient gênants, mais est-ce que cela justifie cette interdiction ?

La réponse est non, puisque ce n’est pas de cela qu’il est question dans le mail adressé au monsieur, mais bien de tout autre chose. Il se trouve en effet que l’on voit souvent de belles femmes en dessous ou dans des positions tendancieuses, avec de gros plans de caméra bien beaufs qui sexualisent le moindre bout de chair apparent, virant parfois dans du soft érotisme assez sage.

Mais ce serait tout de même ça qui pose problème pour Steam, qui indique que “la plateforme ne vend pas d’images sexuelles explicites de personnes réelles”. Il est vrai que le jeu flirt avec les limites tout du long et qu’il va peut-être parfois un peu trop loin sur certaines choses qu’ils montrent, sans pour autant que cela puisse être considéré comme de la pornographie.

Quoi qu’il en soit, on juge le discours de Valve un chouïa hypocrite, car sur Steam il est possible de trouver très facilement de nombreux petits jeux qui n’ont autres intérêts que de nous montrer des filles, parfois même assez jeunes, dans le plus simple appareil et/ou accomplissant des actes sexuels. La chose étant que ces dernières sont ou modélisées en 3D ou dessinées.

Il n’empêche que l’image de la femme n’y ait pas mieux traité et que c’est parfois même bien pire, car quelques titres développent des thèmes vraiment glauques. Alors on ne défend pas Super Seducer 3, et on aurait été même plutôt d’accord si le jeu avait été interdit pour des questions éthiques liés à la condition de la femme, sauf qu’ici ce n’est pas le cas, Valve censurant les images en elles-mêmes et non ce à quoi elles renvoient.

Ceci étant dit, revenons à ce qui nous intéresse, l’interdiction du jeu sur Steam. Richard La Ruina dit avoir tout fait pour répondre aux exigences de la plateforme, allant même jusqu’à totalement charcuter son jeu et l’auto-censuré pour le rendre plus soft, prenant même les conseils d’un avocat pour gérer au mieux cette affaire. Mais rien n’y a fait, l’entreprise américaine ayant finalement rejeté en bloc la possibilité de mettre en vente le jeu.

La Ruina déplore dans un Tweet qu’aucune entente n’ait été trouvée et que la page de Super Seducer 3 ait disparu, tout comme les plus de 61 000 mises en liste de souhait. Valve a en compensation proposé au coach ou gourou en séduction (chacun se fera son propre avis sur la question) de lui rembourser l’argent lui ayant servi à lister le titre sur Steam, pas sûr que cela le comble de joie. Le pire dans tout cela, c’est que les deux entrées précédentes de la franchise sont toujours en vente et autorisée sur la plateforme, allez comprendre…