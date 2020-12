Super Seducer 3 – Cette fois-ci, la drague arrive à ses fins

Quitte à nous répéter ici, oui, on a bien dit “à ses fins” et non “assez fin” et maintenant, si vous le voulez bien on va expliquer pourquoi. Enfin, non, pas tout de suite… D’abord, on aimerait bien comprendre pourquoi (ou plutôt comment) Super Seducer 3 va voir le jour.

Si les raisons qui ont poussé Richard La Ruina (le gars derrière la série et personnage principal de son jeu) à faire un second volet de son concept ne nous sont pas inconnues, notamment parce qu’il a eu des retours mitigés avec son premier titre et avait des comptes à rendre avec certains YouTubers et critiques, aucune piste ne semble réellement indiquer comment un troisième volet peut voir le jour… Enfin, maintenant, il est trop tard pour que ça ait un quelconque sens : sa date de sortie est à présent fixée.

Alors oui, s’il y a parmi vous des fans (si, si, apparemment ils existent), vous pourriez nous pointer du doigt et indiquer que nous ne connaissons rien au boulot de journalisme puisque le jeu a annoncé son report l’été dernier à cause du coronavirus, l’épidémie ayant eu un impact important sur les plannings d’aéroport… Et vous auriez raison, le titre devait en effet sortir plus tôt mais vous l’avez assez attendu, une version PC de Super Seducer 3 débarquera sur Steam dès le 12 février, juste à temps pour peaufiner vos skills de tombeur avant la Saint Valentin. Et cette fois-ci, attention, on ne joue plus !

Enfin si, bien sûr que les fans de drague lourdingue pourront admirer le prof de drague enchaîner les râteaux après des approches laborieuses et le soft en FMV a bien toujours pour sacerdoce de vous enseigner les techniques pour aborder et maintenir l’intérêt d’une personne convoitée (confirmez si vous avez essayé ces méthodes et si elles fonctionnent dans les commentaires). Mais il va bien plus loin. Maintenant qu’on a badiné au point d’en retourner Alfred de Musset dans sa tombe, on va tenter d’emmener des femmes au pieu (on a vraiment écrit ça ?) !

Oui, cette fois-ci, à la demande des joueurs qui ont testé les premiers volets et fait part de leurs retours, le jeu tient à vous enseigner comment emmener une femme au lit et vous enseigner des techniques pour l’y garder (visiblement… Rassurez-vous, ça n’aurait apparemment pas de rapport avec la séquestration). Effectivement, le titre devrait dispenser des cours d’éducation sexuelle… On vous avez dit que la finesse ne serait pas de la partie…

Voilà, pas grand chose à ajouter… Super Seducer 3 devrait faire le bonheur de quelqu’un lors de sa sortie sur PC le 12 février 2021. Êtes-vous cette personne ? Notons, puisque la situation s’y prête, que les 2 premiers volets viennent d’être confirmés sur Nintendo Switch. Comme quoi, Nintendo tient vraiment à contribuer au renouvellement du peuple japonais (#onrigolebienici).