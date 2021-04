The House of the Dead: Remake annoncé sur Nintendo Switch

Les férus d’arcades ne seront pas dépaysés avec cet article, parce qu’il va y être question de l’un des plus beaux succès mondiaux de ces belles machines dans le monde. The House of the Dead de SEGA est un railshooter emblématique de l’arcade sur lequel il est paru en 1996, puis en 1998 sur PC et Saturn, est encore aujourd’hui considéré comme un must dans son genre et donna naissance à l’une des sagas les plus aimées par les fans d’horreurs et de jeux de tir.

Aussi, quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons appris il y a quelques heures qu’un remake du jeu est actuellement en développement dans les locaux de Forever Entertainment et Megapixels Studio. Faut dire que si l’on s’attendait à revoir la saga revenir un jour ou l’autre sur le devant de la scène, on voyait plutôt une suite arrivée et non un remake du premier épisode pour le coup.

Quoiqu’il en soit, The House of the Dead: Remake est une réalité et est annoncé comme sortant exclusivement sur Nintendo Switch, pour le moment en tout cas. Il nous proposera forcément une refonte graphique du jeu, ainsi qu’un gameplay très proche de celui de l’original, avec néanmoins une modernisation nécessaire de ce dernier.

Forcément la trame scénaristique sera inchangée, ce qui promet de beaux fous rires, tant cela doit être bien nanars de nos jours. On y incarnera toujours Thomas Rogan et G (le jeu étant jouable jusqu’à 2 joueurs), deux agents spéciaux du gouvernement américain sont la mission est d’enquêter sur les agissements d’un étrange docteur du nom de Roy Curien dans un inquiétant manoir. Là vous y attendront des morts-vivants et autres créatures des ténèbres.

Voilà pour le moment tout ce que l’on sait de cet House of the Dead: Remake qui n’a pour le moment aucune date de sortie définie. Voici néanmoins le trailer d’annonce du jeu diffusé pour l’occasion.