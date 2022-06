Ni No Kuni: Cross Worlds – NFT et Crypto-actifs s’invitent dans le MMORPG

La « valeur » supposée de ces cryptomonnaies est en chute libre, mais les éditeurs de jeux vidéo continuent malgré tout de vouloir les utiliser. Parmi eux se trouve le développeur coréen Netmarble, l’équipe derrière Ni No Kuni : Cross Worlds qui est disponible en Occident que depuis la semaine dernière.

Vous avez sûrement découvert et apprécié Ni No Kuni grâce à sa direction artistique colorée, caractéristique des studios Ghibli. Un monde empli de magie, de créatures avec de sublimes musiques du compositeur attitré du Studio Ghibli, Joe Hisaishi qui a su séduire les joueurs, y compris votre fidèle serviteur. Mais alors, auriez-vous imaginé un jour que les crypto-actifs et NFTs envahiraient ce monde si poétique ?

Le site officiel du MMORPG esquisse d’ores et déjà quelques projets de Netmarble, le développeur de jeux mobiles sud-coréen comme celui d’intégrer le jeu à sa plateforme MARBLEX, son portefeuille de crypto-monnaie. Concrètement, les monnaies utilisées en jeu pourront être converties en jetons (tokens), puis exportés sur la dite plateforme afin d’être exploité comme tout autre crypto-actifs.

Il existe actuellement deux monnaies dans le jeu. Les joueurs peuvent accumuler des « territes » qui peuvent, par la suite, être convertis en « Jetons de territe » (NKT) en participant à des activités PvE comme affronter des monstres ou effectuer les tâches quotidiennes. Le PvP, quant à lui, permet aux joueurs d’accumuler de « l’astérite » dans les zones dédiées ou les arènes de familiers. Ces dernières pourront également être converties en « Jetons d’astérite » (NKA). Une fois sur la plateforme MARBLEX, les jetons peuvent être conservés, échangés, achetés et vendus entre les joueurs via un système de blockchain.

Si vous n’avez pas encore la nausée, Netmarble n’a pas fini puisque dans la feuille de route 2022, l’exploitant souhaite être totalement transparent et évoque l’introduction d’un système de NFT, ou encore la possibilité de « rendre aux joueurs une partie des revenus. ».

Notre objectif est de mettre en avant la caractère divertissant propre au jeu et de créer une structure économique pour les jetons qui profite autant aux joueurs qu’aux détenteurs de jetons.

Outre le triste fait que cela existe dans ce jeu, la plupart des joueurs s’insurgent face à cette nouvelle expliquant que les mécanismes du jeu, y compris son offre PvP seront exploités par ceux qui veulent simplement payer pour avoir le meilleur équipement possible. Même si Netmarble assure que l’obtention de jetons sera proportionnelle à la valeur du personnage en expliquant qu’ils ne veulent pas trahir « la confiance des joueurs qui apprécient le jeu », les joueurs ne peuvent pas s’empêcher que cela va complètement déséquilibré le PvP. D’autant plus que la valeur n’est définie qu’avec une formule nébuleuse, une valeur qui se veut « raisonnable » sans pour autant avoir davantage de précisions et qui sera calculée selon « le volume total de production et des jours de service. »

Si certains joueurs hésitaient encore à se lancer dans l’aventure, nulle doute que cette feuille de route en refroidira quelques-uns.