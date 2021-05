Ni no Kuni II pourrait finir par aussi débarquer sur Switch

Ces dernières années, le marché du jeu vidéo se porte extrêmement bien et, naturellement, l’industrie tente tant bien que mal de répondre à une demande toujours grandissante. Dans ce contexte d’hypercompétitivité, les studios aux quatre coins du globe tentent de répondre présents et c’est naturellement aussi le cas du Japon qui se trouve confronté au réveil du géant chinois.

Et le Japon, jusqu’ici, semble s’en tirer plutôt bien. Bandai Namco, Square Enix, Capcom, SEGA… Même Konami tente de se renouveler et de réinvestir le marché. Finalement, le seul qui semble vraiment galérer, c’est bien Level-5…

C’est vrai que ces dernières années n’ont pas été tendres avec le studio de Fukuoka. Les différents projets cross-média semblent être à l’arrêt (Snack World, Megaton Musashi, entre autres), son pied-à-terre aux USA a fermé, Yo-Kai Watch 4 n’a pas rencontré le succès attendu et dernièrement, Inazuma Eleven a perdu le chemin des cages… Une période indéniablement difficile donc pour le studio qui, apparemment, pourrait bien retenter un petit quelque chose avec Ni no Kuni II : L’Avènement d’un Nouveau Royaume.

C’est en effet la conclusion que l’on peut tirer de la nouvelle qui va suivre. À la surprise générale et surtout, comme sorti de nulle part, l’ESRB (la PEGI américaine, quoi…) aurait récemment enregistré la “Prince’s Edition” du jeu dans ses listes en indiquant une sortie sur Nintendo Switch.

Une date de sortie ou quelque chose d’autre à se mettre sous la dent ? Non, rien de plus que la “promesse” d’une arrivée dans les semaines ou les mois qui vont suivre et une preuve que, malgré son retour sur ses terres, Level-5 n’a pas oublié ses fans occidentaux. Maintenant, il faudra juste se montrer patient…

Avant de mettre le point final, rappelons que l’édition Prince de Ni no Kuni II est en fait la version complète du jeu initialement sorti en 2018 et comprend tous les éléments du pass saisonnier. Maintenant, sachez que vous pouvez retrouver le deuxième jeu issu du partenariat entre Level-5 et les studios Ghibli sur PC et PlayStation 4.