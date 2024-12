Loin d’être abandonné par CD Projekt, Cyberpunk 2077 passe en version 2.2

Alors que CD Projekt avait annoncé en avoir fini avec Cyberpunk 2077, une nouvelle mise à jour vient d’être publiée. Cette dernière offre notamment de nouvelles options de personnalisation du personnage (de nouvelles couleurs pour les yeux, de nouvelles cicatrices, ou encore de nouveaux ajouts cybernétiques à faire figurer sur le visage…), mais aussi des véhicules.

De nombreuses voitures disposent désormais du système de changement de couleurs jusque là réservé aux véhicules Rayfield. Baptisé dans le jeu CrystalCoat, cette fonctionnalité aidera aussi le joueur à échapper aux NCPD lors de courses-poursuites… Un système de scan permet, lorsque l’on rencontre dans la rue une voiture dont la peinture ou les motifs nous plaisent particulièrement, de scanner ces derniers pour les appliquer ensuite à notre propre véhicule.

Et on apprécie le souci du détail chez CD Projekt, qui vantent ces nouvelles fonctionnalités dans Cyberpunk 2077 « façon roleplay » :

« Kiroshi presente TWINTONE™! Alors que CrystalCoat™ continue de gagner en popularité, TWINTONE™ emmène la peinture de vos véhicules encore plus loin. Scannez simplement une voiture avec vos optiques Kiroshi, passez à l’onglet TWINTONE™, et sauvegardez le design du véhicule contre un micropaiement. Vous pourrez alors ensuite retrouver ce design dans la base de donnée TWINTONE™, dans le menu CrystalCoat™ . »

Le mode photo a également été sensiblement amélioré, offrant plus de liberté et plus d’options de contrôles à la caméra, d’ajouter des personnages dans la scène, ainsi que la possibilité d’afficher nos plus beaux clichés dans l’appartement de V, dans des cadres numériques (on pensait s’être débarrassé de cet accessoire il y a une dizaine d’année, il semble revenir en 2077…)..

Enfin, Johnny Silverhand apparaitra désormais de façon aléatoire sur le siège passager des véhicules pour nous gratifier de ses commentaires toujours positifs et motivants (non). Ce patch 2.2 est aussi l’occasion de régler toute une série de bugs plus ou moins discret, dont celui-ci, qui a de loin notre préférence :

« Fixed one of the katana finisher animations so that it properly decapitates enemies. » (réparation de l’animation de l’une des executions au katana de façon à ce que les ennemis soient correctement décapités, NDLR) .

Bien entendu, c’est toujours une excellente nouvelle de voir qu’un jeu continue à être soutenu par son studio, que les derniers bugs qui subsistaient puissent encore être traités. Et encore plus quand on connait le chemin parcouru par Cyberpunk 2077, vilain petit canard devenu ce cygne majestueux, et l’un des meilleurs jeux de la génération.

Néanmoins, on est dubitatif quant aux ressources allouées aux petites améliorations graphiques d’un jeu qui n’a même pas de fonctionnalités multi et/ou en ligne. A part un nombre très restreint de passionnés, qui va réellement relancer une partie pour pouvoir changer la couleur de sa voiture ? Ces ajouts restent une excellente nouvelles pour les joueurs, mais les moyens, humains notamment, qui leur sont consacrés ne seraient-ils pas mieux employés sur les gros projets que développe le studio à l’heure actuelle ? Surtout que, ne nous leurrons pas, il y a de très grande chance que le développement de The Witcher IV, par exemple, finisse dans une intense période de crunch…