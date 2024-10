Balatro: Friends of Jimbo 2 – Cyberpunk 2077 et compagnie s’invitent dans nos decks

Le roguelike Balatro revient en force avec un DLC gratuit rempli de nouveaux contenus et une avalanche de crossovers inattendus. Pour ceux qui sont passés à côté de ce raz-de-marée de début d’année, nous sommes face à un jeu de cartes offrant aux joueurs des mécaniques de deckbuilding rafraîchissantes autour des sempiternelles règles du poker.

Avec Friends of Jimbo 2, de nouveaux crossovers avec d’autres licences naissent, et pas des moindres : on y retrouve des collaborations avec les énormes succès que sont Cyberpunk 2077, Stardew Valley, The Binding of Isaac, et Slay the Spire.

Seulement six mois après sa sortie et au fur et à mesure de ses portages sur consoles et mobiles, Balatro recensait plus de deux millions de joueurs. Grâce à ses mises à jour gratuites et sa boucle de gameplay ultra-addictive, le titre de Playstack a réussi à maintenir une communauté active tout au long de l’année, ce qui est un sacré tour de force, et le studio ne compte pas s’arrêter là.

Notre jeu de poker a décidé de faire figurer toutes les licences hype du monde, aussi bien des pépites indés que des gros AAA qui tâchent : en août, c’étaient Among Us, Vampire Survivors, Dave the Diver, et The Witcher 3 qui s’invitaient dans nos decks. Encore une fois, ce DLC n’ajoute que de nouveaux visuels pour les cartes et n’apporte pas de nouvelle mécanique de gameplay, mais saluons tout de même le suivi exemplaire du jeu.

Avec Vampire Survivors ou encore Crypt of the NecroDancer qui enchaînent eux aussi les collaborations avec d’autres licences du jeu vidéo, on pourrait discerner une petite mouvance, vous ne trouvez pas ? Serait-ce un cercle vertueux entre indépendants, ou un signe annonciateur de disette ou de paresse créative ?

Néanmoins, ce qui est sûr, c’est que cela nous fait une belle excuse pour reprendre une dose de l’une des expériences les plus addictives de l’année. Rappelons que Balatro prévoit une « énorme » extension en 2025 et que la mise à jour Friends of Jimbo 2 est déjà disponible gratuitement.