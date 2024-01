Dawnwalker – Un nouveau jeu par des anciens de Cyberpunk 2077

En 2022, des anciens de CD Projekt RED créent le studio Red Wolves (le loup est un des symboles du jeu The Witcher, probablement un clin d’œil) autour notamment de Konrad Tomaszkiewicz, le réalisateur de The Witcher 3: Wild Hunt, le jeu le plus acclamé de la série. L’annonce de la création du studio s’accompagnait d’une idée générale de ce que le studio souhaiterait créer, Konrad Tomaszkiewicz déclarait vouloir créer un cRPG de grande envergure dans un univers inspiré par la dark fantasy. Leur but était de ne pas se limiter à suivre ce qui marche mais de faire quelque chose qui laissera un souvenir fort aux joueurs.

Après l’annonce de création du studio, nous n’avons eu que très peu de nouvelles sur ce que le studio développe. Puis, fin 2023, des rumeurs indiquent que le studio travaillait sur une toute nouvelle saga de RPG solo, avec pour but de « révolutionner le genre RPG ». Ces rumeurs ont été accompagnées d’un possible nom pour le premier, finalement été confirmé aujourd’hui par le studio Red Wolves lui-même. En effet, sur le compte twitter officiel de Red Wolves nous avons eu un tweet confirmant le titre du jeu : Dawnwalker ainsi qu’un premier artwork l’accompagnant.

Les développeurs semblent se montrer particulièrement ambitieux pour leur projet, et, si il s’agit bien d’un cRPG, ont bien choisi leur moment pour développer ce genre de jeu qui est historiquement très niche, mais qui a cependant fait un coup d’éclat avec la sortie de Baldur’s Gate III, véritable raz de marée dans l’espace vidéoludique et vainqueur de plusieurs prix aux Game Awards de Geoff Keighley, dont le titre de jeu de l’année 2023. Ce jeu a permis à de nombreux joueurs qui n’étaient pas familier avec les cRPGs de s’y intéresser. Il est peut être un peu tôt pour annoncer que Larian Studio à radicalement changé le marché du cRPG, néanmoins, avec un titre ayant autant pu toucher le grand public, il est très probable que d’autres cRPG pourront trouver des joueurs prêts à leur donner une chance. Espérons que Dawnwalker sera aussi bon que ce qu’ambitionnent ses créateurs.