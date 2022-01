Elden Ring – Retour du faux débat sur la difficulté

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie d’Elden Ring et comme à l’accoutumé, l’éternel débat concernant la difficulté des jeux FromSoftware revient sur le tapis. Hidetaka Miyazaki, directeur du studio, a évoqué ce sujet lors d’une interview donnée à PlayStation Blog.

Proposant des jeux à la complexité certaine, FromSoftware n’a jamais cédé aux demandes des joueurs qui réclamaient un mode plus facile, la difficulté faisant partie intégrante de l’identité des jeux et de la catégorie qui en a découlé : les Souls-like. Les jeux de la firme nippone sont une incitation au dépassement de soi qui récompense l’obstination des joueurs. Le parti pris du studio est de proposer des jeux qui ne sont clairement pas pour tout le monde ; chose rare à l’ère de l’accessibilité que nous connaissons.

Le fait d’exclure une partie de la communauté des joueurs qui finiront par abandonner un titre en raison de défis trop grands à surmonter est un pari risqué mais qui semble avoir été payant. Le dernier jeu en date du studio, Sekiro: Shadows Die Twice, s’est vendu à deux millions d’exemplaires les dix premiers jours suivant sa sortie et a reçu le titre de jeu vidéo de l’année en 2019 aux Video Game Awards. Le débat de la difficulté n’en est pas vraiment un car les jeux en question ont une essence qui leur est propre. Les SoulsBorne sont adressés à un public cible qui s’est considérablement agrandi ces dix dernières années et que FromSoftware n’a aucun intérêt à décevoir.

Avec Elden Ring, le studio va introduire un certain nombre de nouveautés dans l’équation initiale de FromSoftware : un vaste open world à explorer, la possibilité d’utiliser une monture, de faire appel à des invocations lors des combats et même d’avoir une touche dédiée pour sauter ! Qu’en sera-t-il de la difficulté du titre ?

Selon Miyazaki, les mécaniques de furtivité héritées de Sekiro permettront aux joueurs d’avoir une plus grande marge de manœuvre quant à la manière dont ils souhaitent aborder certaines situation. Le mode multijoueur semble également avoir été retravaillé pour faciliter la coopération entre les Sans-Eclat. La liberté générale du titre devrait offrir un rythme bien différent des jeux précédents qui ne laissaient que peu de répit aux joueurs.

« Nous n’essayons pas de rendre le jeu difficile ou de compliquer les choses juste par plaisir. Nous voulons pousser les joueurs à être astucieux, à étudier le jeu, à mémoriser les évènements et à apprendre de leurs erreurs. (…) Dans Elden Ring, nous n’avons pas sciemment diminué la difficulté du jeu, mais je pense que plus de personnes réussiront à le terminer cette fois. »

À titre informatif, voici le pourcentage de joueurs ayant terminé la trame narrative principale des jeux de FromSoftware : Demon’s Souls : 25% – Dark Souls 1 : 30% – Dark Souls 2 : 35% – Bloodborne : 15% – Dark Souls 3 : 30% – Sekiro Shadows Die Twice : 25%

Elden Ring arrivera-t-il à séduire un nouveau public en proposant de nouvelles mécaniques moins punitives que les jeux précédents tout en conservant l’essence même de ce qui a fait le succès de ces derniers ? Deviendrez-vous le prochain Seigneur de l’Entre-Terre ? Réponse le 25 février prochain pour les possesseurs de PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.