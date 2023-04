Les remakes de Persona 3 et Jet Set Radio confirmés ?

En janvier dernier, Persona 3 Portable était proposé à un nouveau public dans une forme remastérisée sur consoles Xbox, Switch, PlayStation et PC. Ceci étant, bien que ce fut une excellente occasion de découvrir le jeu, il faut bien avouer qu’il méritait d’être un peu plus retravaillé, de paraître sous une forme plus modernisée. Autrement dit, un remake aurait été bien apprécié… Et il faut croire que l’on peut toujours espérer. Un nouvel élément venant de faire surface sur la toile, tendrait en effet en ce sens, même si, bien entendu, on ne peut totalement s’y fier.

Deux nouveaux remakes bien en route ?

Déjà des rumeurs faisant état d’un tel projet avaient circulé il y a plusieurs mois. Or, aucun élément ne pouvait vraiment les étayer jusqu’à présent. Mais voilà qu’une vidéo, pas totalement récente d’ailleurs, vient de faire son apparition sur Twitter. Plus précisément, il s’agit d’un montage qui aurait été diffusé en interne pour donner un aperçu de plusieurs projets dont SEGA s’occupait en 2021, et parmi lesquels il y avait à l’époque le désormais sorti Sonic Frontiers.

Persona 3 y figure donc, mais, comme on le voit, il est également question d’un autre titre qui avait lui aussi été évoqué l’année dernière: Jet Set Radio, qui, selon Bloomberg, devait bien avoir droit à un remake. Et ce qui nous est maintenant montré par le tweet ( visible en fin d’article ) constitue en quelque sorte un élément supplémentaire. Enfin plus ou moins… Car, logiquement, on ne peut que douter de la crédibilité de la chose, tant que les principaux intéressés ne l’ont pas confirmée. Néanmoins, la vidéo en question ne nous semble que très peu discutable, au vu de ce qui a été partagé sur Sonic où l’on observe des éléments censément absents dans la version sortie en novembre dernier, mais pourtant bien pensés par SEGA, comme le précisera l’artbook.

UPDATE: Special thanks to anonymous user DM for this!! So it seems this was part of footage from SEGAs Japan’s Internal meeting held in 2021… The Japanese characters on top rights reads “Footage in development” pic.twitter.com/5sW13O1kyQ — aikaangelica (@AVtoGAMEnoYAMI) April 9, 2023

Des « voix » concordantes

Si l’on attendra donc les éléments confirmant leur existence, diverses « voix » apparemment bien informées semblent être convaincues. Le site Gematsu, par exemple, affirme avoir été mis au courant par des sources du développement de Persona 3 Remake. Et si tel est le cas, il ne devrait apparemment pas tarder à apparaître sur le devant de la scène. C’est du moins ce que pourrait indiquer un autre renseignement : selon la même source à l’origine de la fuite, SEGA aurait déposé en mars dernier le nom de domaine p3re.jp.



Quant à Jet Set Radio – outre le rapport de Bloomberg susmentionné – il y aurait aussi des documents probants, notamment détenus par SEGAbits. Des images qui n’ont cependant paru que sous une apparence floutée de manière à ne pas dévoiler le filigrane qui y était inscrit. Et ça c’était en juillet 2022… depuis, plus aucune nouvelle à son propos comme l’assure le magazine. Maintenant, il ne reste qu’à patienter jusqu’à ce que SEGA communique à ce sujet. Peut-être que l’entreprise le fera plus tôt qu’on ne le pense, histoire de donner suite à cette récente fuite… Sinon, ce sera probablement lors des quelques festivals estivaux attendus dans les prochains mois.