CrossCode x Celeste ? À vous de raconter le crossover dans Alternate Universe Playbook

Alternate Universe Playbook est une petite application qui nous permet de créer très facilement des petites scènes aux allures de visual novel. Sa fonctionnalité principale vient des partenariats avec différents studios responsables de grands succès récents du jeu indé : CrossCode, Celeste, A Space for the Unbound… On retrouvera ainsi la possibilité d’utiliser les personnages et les environnements de ces titres pour raconter nos propres petits strips.

Pas d’interactivité en vue ici, il ne sera pas possible de programmer son propre visual novel avec arborescences, différentes routes, etc, mais juste de petites BD en 4 cases. Minimaliste donc, mais aussi outrageusement simple : on sélectionne la case sur laquelle on veut travailler, puis, tout fonctionne sur un principe de glisser-déposer depuis une bibliothèque d’éléments. On tape enfin les textes simplement en cliquant sur la bulle qu’on vient de coller. Chaque élément peut-être zoomé, incliné, agrémenté de divers éléments graphiques… Le soft est assez ouvert, et propose des répertoires « customs », où il est possible d’intégrer ses propres modèles. Une fonctionnalité qui demandera un peu de travail (détourage…), mais aucune connaissance en programmation, et qui permettra de personnaliser ses comic-strips pour diverses occasions, ou juste pour rire !

Le résultat rappelle un peu, en plus sympa et plus joli, les vignettes façon « webtoon » qui pullulaient sur Facebook il y a quelques années, où chacun se mettait en scène dans différentes situations. L’objectif d’Alternate Universe Playbook est d’ailleurs peut-être celui-là : de voir les créations des joueurs partagées le plus largement possible sur les réseaux sociaux… D’autant que le soft est complètement gratuit ! Pourrait-il servir de nouvel outil de promotion ludique et participatif pour les jeux indés dont il propose les assets ?

Les développeurs promettent déjà que des nouveaux contenus issus d’autres jeux feront leur apparition prochainement dans Alternate Universe Playbook. Des envies, des idées ? Un lien direct vers les réseaux sociaux du studio se trouve au sein du programme, et vous invite à faire vos suggestions à l’équipe ! Ici, on aimerait bien pouvoir intégrer les créatures bizarres des tapisseries médiévales d’Inkulinati !