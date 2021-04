Earthblade – Premières infos sur le nouveau titre des créateurs de Celeste

Earthblade, c’est la nouvelle création à venir de Extremely OK Games, à l’origine du succès planétaire de Celeste. Bien avant d’être auréolé de cet inattendu carton, le studio planchait déjà sur cette future création et les premières indiscrétions laissent présager un jeu à la hauteur des nouvelles ambitions des développeurs.

Peu d’informations ont filtré sur ce nouveau titre qui prend une tout autre direction et se dirige vers un “jeu d’exploration en 2D dans un monde de pixel art fluide”, dixit le communiqué du studio. Un projet qui a pris le temps de murir au sein de la petite équipe de développement qui avoue avoir essuyé plusieurs échecs avant de finalement trouver un compromis “entre l’inconnu et la zone de confort”, comme eux-mêmes aiment à le dire.

Sans être plus expansif sur le fond, le studio assure être entièrement mobilisé sur ce Earthblade qui semble aussi avoir pris du retard compte tenu de la situation sanitaire actuelle. On pourra d’ores et déjà apprécier la qualité prometteuse de l’OST ainsi que les premières images partagées par le studio dans ce tweet :

Earthblade 🌷 Vibe reveal! (🔊sound on!)

A 2D explor-action game in a seamless pixel art world. The next release from the Celeste team, coming 20XX. pic.twitter.com/ceAM80PEaG — Extremely OK Games (@exok_games) April 19, 2021

Il faudra néanmoins se montrer patient pour découvrir cette nouvelle aventure en cours de développement, car comme l’a dit Maddy Thorson de Extremely OK Games :

Maintenant, il semble optimiste de dire à haute voix qu’Earthblade pourrait être libéré dans les cinq ans suivant Celeste. La vérité est que nous ne savons pas combien de temps nous sera nécessaire, juste que cela prendra aussi longtemps qu’il le faudra (et que cela prendra beaucoup de temps).

Extremely OK Games fait le choix de d’ores et déjà communiquer sur ce projet Earthblade, afin de capitaliser sur le “récent” succès de Celeste, mais prend aussi le risque de faire grimper en flèche les attentes de sa communauté. Une décision qui semble bien mesurée par le studio qui, pour le moment, reste le maître des horloges. Reste à savoir si le contenu de ce futur mais néanmoins prometteur opus justifiera cette attente.