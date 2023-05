Scarlett Deer Inn – Un jeu Haute-Couture

Après les véritables dioramas construits par Hironobu Sakaguchi avant d’être filmés puis numérisés, après les magnifiques aquarelles aperçues sur les premières images de Dordogne, qu’on attend impatiemment (et les plus anciens se souviennent peut-être des personnages en pate à modeler de Clayfighter, sur Mega Drive et SNES), Scarlett Deer Inn sera conçu, lui, tout en broderies !

Un projet qui paraît fou, pour ne pas dire pire, mais pris à bras le corps par le studio tchèque Attu Games, constitué de seulement deux personnes. Deux game designers, mais pas que, qui dessinent, brodent, puis numérisent le résultat pour donner une allure qu’ils espèrent particulière à leur jeu, Scarlett Deer Inn. Un travail de titan qui ne semble pas encore assez compliqué pour les deux créateurs, par ailleurs mari et femme dans la vie, puisque le couple s’occupe aussi de tout le reste, du scénario à la programmation en passant par la musique, pour laquelle ils jouent aussi des instruments traditionnels.

Est-ce la passion de la broderie qui les a menés vers ce processus un peu (complètement) décalé ? Même pas ! Le couple a dû apprendre la discipline afin de concrétiser cette idée… Même si la broderie est assistée par des machines à coudres automatisées, capables de reproduire les illustrations numérisées qui lui sont fournies, la lenteur et la multiplications des étapes peut interroger, alors que tout aurait pu être fait de façon numérique, pour un résultat probablement presque identique… « Mais où serait alors le fun ? », demande alors Eva Navratilova, moitié de Attu’s Game, dans une interview accordée à Kotaku :

« Même avec autant de travail « inutile », c’est vraiment cool de travailler sur quelquechose de complètement neuf et frais. Un nombre étonnant de gens semblent réellement aimer cette idée folle, et nous recevons beaucoup de retours positifs. Et si nous n’avions pas utilisé la broderie pour nos animations, on ne serait pas en train de faire cette interview, non ? » – Eva Navratilova, à Kotaku, traduit par la rédaction.

La masse de jeux sortant annuellement exige-t-elle désormais d’en passer par ce genre d’excès pour qu’un jeu puisse se faire remarquer ? Quelle sera alors la prochaine extravagance…? En tous cas, tout ce qu’on peut souhaiter à Attu’s Game et à Deer Scarlett Inn, c’est que le résultat soit à la hauteur du travail accompli, et que le jeu puisse recevoir au moins une petite partie de l’accueil qui avait été réservé à Fantasian à sa sortie…