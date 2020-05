Dordogne – Un joli tableau à la Ghibli

Avec un pitch digne d’un film des studio Ghibli, une direction artistique qui va de pair et un titre aussi familier qu’enchanteur, Dordogne pourrait être notre prochain jeu coup de cœur. Dordogne est essentiellement l’œuvre de Cédric Babouche, qui est à la tête du studio Un Je Ne Sais Quoi. Structure française, comme son nom l’indique, basée à Bordeaux, Un Je Ne Sais Quoi est d’abord un studio multimédia avant d’être un studio de jeu vidéo : illustration ou publicité sont autant que le jeu vidéo au cœur de l’activité de la société, qui se décrit comme “un couteau suisse artistique”.

Dordogne raconte l’historie d’une jeune femme, Mimi, venu vider la maison de sa grand-mère décédée. En souvenir des étés qu’elle a passé dans cette maison étant enfant, sa grand-mère a laissé à Mimi une série d’énigmes à résoudre qui la plongeront dans ses souvenirs de jeunesse et lui rappelleront combien la vie vaut d’être vécue à fond.

Un scénario qui pourrait nous faire penser à des films comme Souvenirs de Marnie, cependant, c’est d’abord par sa direction artistique que le jeu nous surprend. Loin des promesses de photoréalisme 4K et de Ray Tracing de la prochaine génération, il est en effet réalisé via de vraies aquarelles, qui ont été scannées puis implémentée dans le soft.

Si le jeu sera sensiblement différent, autant la structure multimédia du studio que l’approche artistique peut nous évoquer l’une des grandes réussites de l’année dernière : Gris, des studios Nomada, qui se basait d’abord sur le travail de l’artiste Conrad Roset. Mais si Gris est un jeu de plateformes, Dordogne sera plus un jeu narratif. Cédric Babouche évoque d’ailleurs son jeu comme étant plutôt un film auquel on peut jouer, plus une expérience interactive qu’un jeu.

Si on adhère déjà à sa direction artistique, on espère que Dordogne ne tombera pas dans le piège du jeu sans gameplay… Réponse l’année prochaine sur Steam et Switch.