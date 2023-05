Ubisoft ferme ses forums au profit de Discord

Le 25 avril prochain, les forums du site Ubisoft seront définitivement fermés et les sujets de discussion qui les composaient seront désormais disponibles sur l’application Discord. Cette fermeture est la première d’une longue liste débutant en 2021 avec Bethesda, suivi par Eurogamer ou encore Gearbox. Tous ont décidé de fermer leurs forums et de migrer vers Discord.

Un choix de remplacement étonnant et qui n’a pas tardé à rendre les joueurs mécontents. En effet, Discord est surtout une plateforme qui privilégie l’échange instantané (notamment en vocal), mais qui pèche en termes d’archivage de données et d’accessibilité à l’information, l’outil de recherche étant peu adapté, et bien souvent, les informations importantes se retrouvent alors noyées dans un flot de discussions sans fin. Et surtout, aucune des informations ne sera indexée sur un moteur de recherche. Autre sujet de discorde : la perte de nombreuses données et savoirs acquis par les joueurs et partagés avec la communauté depuis plusieurs années. Des données qui, si elles sont recrées sur Discord, existeront ou disparaîtront selon le bon-vouloir d’une société tierce.

Même si Discord a mis en place une nouvelle fonctionnalité en septembre dernier reprenant le système des forums à l’ancienne, cette dernière n’a pas encore convaincu ni les joueurs, ni les utilisateurs de Discord. L’utilisation de la messagerie lors du streaming est probablement l’une des motivations premières de ces entreprises, tout comme le fait que, si un studio reçoit des critiques sur un sujet quelconque, ces dernières passeront sous le radar, cachées par un flux constant de discussions. Il ne s’agit peut-être pas de l’extinction définitive des forums en ligne, mais sûrement, en revanche, d’un passation de pouvoir d’un outil à un autre où l’instantané prime sur la durabilité. Si certains forums dédiés aux jeux vidéo ont entaché l’image des joueurs (à raison malheureusement), les forums demeurent des espaces précieux dans lesquels l’échange et l’intelligence collective priment et où la passion rassemble.