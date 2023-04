Ubisoft Plus sur Xbox – Une stratégie désastreuse

En 2019, Ubisoft lançait son service d’abonnement sur PC nommé Uplay+ avec une soixantaine de jeux issus de ses licences telles que Far Cry, Assassin’s Creed, Ghost Recon, Tom Clancy’s ou encore Watch Dogs. Aujourd’hui, Ubisoft propose une nouvelle formule : Ubisoft + Multi Access, qui donne accès à ce service à la fois sur PC mais aussi sur Xbox pour la modique somme de 17,99 euros par mois, soit 8 euros de plus que le Game Pass.

La stratégie d’Ubisoft paraît logique puisque le marché des jeux vidéo se tourne de plus en plus vers un système d’abonnement mais la méthode de la société française semble être trop rogue. Certes, Ubisoft a marqué les esprits ces deux dernières décennies et s’est imposé parmi les éditeurs les plus reconnus mais semble s’essouffler depuis plusieurs années et a peut être encore du mal à l’admettre. Le dernier Assassin’s Creed date de 2020 et la pression sur le prochain (Assassin’s Creed Mirage) est énorme, le dernier Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction est un échec, le remake de Prince Of Persia enlisé sous le sable, Skull and Bones coulé au fond de la mer des jeux perdus, la licence Just Dance rouillée, et surtout ces affaires de harcèlement encore en cours qui font mal à l’image de l’entreprise déjà bien écornée. Il faut un nouveau souffle pour Ubisoft.

Oui, Ubisoft a fait de bons jeux, voire même de très bons jeux mais on les compte sur les doigts de la main. Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Odyssey ont été un tournant dans cette licence, Tom Clancy’s Siege Rainbow Six Siege est un modèle du multijoueur, Rayman Legends reste une référence du jeu de plateformes. Sauf que les trois jeux cités sont déjà présents dans le Game Pass, avec d’autres jeux Ubisoft d’ailleurs (Watch Dogs 2 ou encore Far Cry 5). L’éditeur français a été un des premiers à vanter le modèle du Game Pass d’Xbox et à vouloir s’allier avec le constructeur américain. Mais aujourd’hui Ubisoft semble vouloir s’émanciper et pense certainement que si les joueurs ont aimé leurs licences sur le Game Pass, ils voudront s’abonner à Ubisoft + Multi Access pour (re)découvrir tout leur catalogue. Mais alors pourquoi ne pas proposer un abonnement complémentaire au Game Pass plutôt qu’un abonnement à part ? Philippe Tremblay, directeur des abonnements Ubisoft considère que l’éditeur français s’est beaucoup trop investi pour n’être qu’un simple complément au Game Pass. Encore une fois, Ubisoft se voit trop beau et pense avant tout à la rentabilité plutôt qu’à l’expérience des joueurs.

« Nous n’avons pas nécessairement vu que ce marché a atteint le maximum d’opportunités ici. C’est encore assez nouveau dans tous les domaines que nous ayons des offres d’abonnement, même de Xbox ou d’autres partenaires. Je pense que le point clé, comme nous le voyons dans de nombreux autres secteurs, est que le contenu soit au centre de ce que veut le consommateur. C’est ce que nous mettons encore une fois en avant avec Ubisoft +, c’est le super contenu que nous avons derrières. C’est le point de différenciation que nous apportons. » Philippe Tremblay

Le contenu est important bien entendu, mais quand on compare au Game Pass qui a quatre fois plus de jeux pour presque deux fois moins cher, c’est à se demander si Philippe Tremblay et ses équipes ne se moquent pas de nous. Xbox propose également un abonnement à 12,99 euros par mois (Game Pass Ultimate) dans lequel on retrouve l’abonnement de base mais aussi le EA Play, une sorte d’abonnement premium à un prix abordable pour 3 euros de plus par mois avec un catalogue plus fourni. Mais ce qui est le plus intéressant et aussi un gros avantage pour Microsoft, ce sont les nouveaux jeux qu’Xbox propose chaque mois notamment leur nouvelle licence, ou celles de Bethesda, EA ou un éditeur tiers tandis qu’Ubisoft a tellement de mal à développer leurs jeux voire même leurs idées qu’ils ne proposeront rien de ce qui est déjà disponible. Quel est l’intérêt aujourd’hui de prendre un abonnement qui risque de s’essouffler aussi vite que leur licence ?

Enfin, le prix tout simplement indéfendable. Ubisoft + Multi Access à 17,99 euros/mois, plus cher parmi tous les abonnements, disponible sur Xbox et PC dans lesquels on nous propose un meilleur service et moins cher, le Xbox Game Pass, qui contient déjà certains jeux Ubisoft, il n’y a strictement aucun intérêt. à payer plus cher pour moins de jeux. Il était évident que l’abonnement de l’éditeur français aurait dû compléter le Game Pass, et non pas le concurrencer surtout avec une différence aussi flagrante de contenu.

Le futur du gaming passe sûrement par des systèmes d’abonnements et c’est ce qu’a voulu anticiper Ubisoft, mais encore faut-il le faire correctement et au bon moment. En pleine tempête interne, l’éditeur français nous propose un service qui ne répond pas à nos attentes et devrait plutôt réfléchir à de nouveaux jeux plutôt qu’à un business plan hors sujet. L’année 2023 s’annonce radieuse dans le monde de jeux vidéo avec des ventes de plus de 10 millions pour Elden Ring et Hogwarts Legacy, en attendant les prochains hits qui vont sortir ces trois prochains mois. Mais pour Ubisoft l’année 2023 s’annonce longue et périlleuse, l’éditeur français devrait en priorité régler ses affaires internes, rassurer ses employés et ses fans et enfin réfléchir à une nouvelle direction plutôt que de compter encore une fois sur ses licences poussiéreuses proposées à un prix trop élévé.