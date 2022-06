Amazon Games annonce un nouveau jeu multijoueur pour consoles et PC

Même s’il n’en est pas à son coup d’essai, essayant tant bien que mal de se faire une place dans le milieu du jeu vidéo, Amazon vient d’annoncer un jeu d’action-aventure en multijoueur. Après l’échec de Crucible et le succès de New World, c’est au tour du studio Disruptive Games de développer un nouveau jeu sous la houlette du géant américain. Ce studio a notamment travaillé sur Diablo 2: Resurrected ou encore Godfall. Le projet est un jeu d’action-aventure en ligne prévu pour sortir sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Le vice-président d’Amazon Games, Christoph Hartmann, s’est exprimé sur l’annonce :

« L’équipe talentueuse de Disruptive Games est en train de créer une nouvelle version du genre action-aventure multijoueur, avec une conception de jeu solide et un univers riche que nous sommes ravis de pouvoir proposer aux joueurs. »

Plusieurs offres d’emploi ont été mises en ligne sur le site du studio, permettant d’en savoir un peu plus sur la direction que prendra le projet. On peut ainsi en tirer les mentions de “Game as service” et le fait que le jeu sera effectivement un AAA basé sur une toute nouvelle licence.

Le titre venant seulement d’être annoncé, il n’est pas saugrenu de dire que le moment où nous poserons nos mains sur le jeu est encore lointain. Cependant, Eric Ellis, fondateur du studio, se montre enthousiaste à l’idée de travailler avec Amazon :

« L’équipe Amazon Games a totalement adhéré à notre vision pour le jeu et la communauté qu’il peut créer. Leur enthousiasme pour le projet et leur dévouement à la création de grands jeux ont fait que de les avoir comme partenaires d’édition est devenu un choix naturel pour nous. »

Alors, futur grand jeu ou pétard mouillé ? Seul le temps nous le dira.