Le MMO Seigneur des Anneaux annulé par Amazon

Coup dur pour Amazon une fois encore ce week-end puisque la branche gaming du géant américain essuie un nouveau travers, poursuivant sa descente en enfer. Quelques mois à peine après la clôture de Crucible, son jeu de tir à la 3ème personne en free-to-play (dont la vie fut aussi plutôt tumultueuse), une énième péripétie a taclé les ambitions de la branche gaming du géant de Seattle qui voit, une fois encore, un de ses projets stoppé net. Ce projet, il s’agit de son MMORPG dans le monde du Seigneur des Anneaux.

À nouveau, c’est Bloomberg (et son spécialiste que l’on ne présente plus : Jason Schreier) qu’il faut remercier pour le scoop. Le journal américain aurait en effet obtenu de sources proches du dossier que, suite à des pourparlers infructueux avec le géant chinois Tencent (récemment devenu propriétaire de Leyou Technologies Holding, spécialiste de la publication de jeux free-to-play), le développement du projet était donc purement et simplement annulé.

Avec cette annulation, Amazon prend une nouvelle claque puisque, rappelons-le, son studio ouvert en 2014 n’a pour le moment sorti aucun titre. Ce MMORPG du Seigneur des Anneaux se glisse donc dans la liste d’échecs du géant derrière Crucible mais aussi Breakaway dont le développement s’est arrêté en 2018… Il reste donc pour le moment à Amazon de se concentrer sur New World, un autre MMORPG dont la sortie est fixée à cet été (malgré déjà 2 reports… il devait sortir l’an dernier).

Enfin, rappelons que si nous sommes tentés d’enterrer les essais du géant, ce dernier ne manque pas de ressources ! En effet, il est une de ces compagnies qui ont largement profité de la crise sanitaire qui a touché le monde l’an dernier et, même dans le jeu vidéo, le titan propose aux résidents américains une offre de cloud gaming (Luna) dans lequel s’illustre également notre Ubisoft national (avec un partenariat). Pour les fans de l’univers inventé par Tolkien en revanche, il ne reste plus qu’à espérer que le Seigneur des Anneaux : Gollum soit un succès…