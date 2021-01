The Lord of the Rings: Gollum – Ça bouchonne dans la cave ?

The Lord of the Rings: Gollum est probablement un des jeux les plus curieux que nous réserve notre calendrier de joueur. Si on est tous d’accord pour admettre l’importance de ce hobbit dans la trame du récit,, on a un peu de mal à comprend ce qui a motivé ce jeu. Ceci dit, si votre curiosité démange, sachez qu’il va vous falloir attendre encore un petit bout de temps avant de la voir arriver en rayon.

Triste nouvelle en effet pour les fans qui rêvaient de plonger bientôt à nouveau dans l’œuvre de Tolkien puisque, de l’aveu de Daedalic Entertainment (son studio), la sortie de The Lord of the Rings: Gollum, initialement prévue pour cette année, est décalé à 2022. Une des raisons pouvant justifier ce report réside dans le partenariat qui s’est tissé entre le studio et Nacon, dorénavant chargé de la mise en boutique du titre. Naturellement, on peut imaginer que le studio ne crachera pas sur un peu plus de temps pour peaufiner.

Pour rappel, dans ce jeu d’action/infiltration, vous serez amener à vivre les évènements de la vie de Gollum dont nous n’avons pas pu faire l’expérience dans les films (sa capture par les forces de Sauron après sa perte de l’anneau et son passage chez les elfes de la forêt de Grand’Peur). Naturellement, il sera question de survie vu le corps chétif du hobbit et vous aurez à user de sa malice et de son agilité pour éviter ou éliminer les divers dangers sur votre chemin.

Donc voila, si vous aviez rendez-vous avec un hobbit rachitique à la toux singulière cette année, il vous faudra donc attendre un peu plus puisque le titre ne sera pas disponible avant 2022. The Lord of the Rings: Gollum devrait sortir sur PC, PlayStation 4 (et 5), Xbox One (et Series) et Nintendo Switch (apparemment). Remarque, il est peut-être décalé justement à cause de sa mauvaise toux…