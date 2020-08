The Lord of the Rings: Gollum – Mon précieux teaser

Forte d’une pléthore d’adaptation, la licence The Lord of the Rings de J. R. R. Tolkien avait annoncé il y a déjà un an, une énième itération vidéoludique de son univers. En prenant comme parti pris de choisir comme protagoniste principale, l’un des antagoniste les plus célèbres de l’histoire de la littérature fantastique, un dénommé Gollum à l’obsession facile.

C’est les allemands de chez Daedalic Entertainment qui chapeautent ce projet prévu sur Playstation 4, Xbox One et PC (aucune officialisation pour la Nintendo Switch) pour le courant de l’année 2021. Le studio ne nous laisse cependant pas sur notre faim, avec un premier teaser du jeu nous en dévoilant un peu plus sur ce qui nous attend dans ce The Lord of the Rings: Gollum, original s’il en est.

Avare en démonstration de mécaniques de gameplay, ou de pluralités de décors, la vidéo nous confirme cependant une fois de plus que nous serons bien aux commandes de la créature Gollum, et non Sméagol sa forme humaine qu’il était avant sa quête folle et sans fin de l’anneau maudit. Anneau avec lequel il interagira tout de même comme à son habitude, ponctuant votre aventure de moult débats intérieurs.

On y reconnait tout de même les terres désolés du Mordor qui semble être au centre de l’intrigue, si ce n’est (on ne l’espère pas) la principale zone d’action dans laquelle se déroulera le jeu.

Il reste donc beaucoup à présenter de The Lord of the Rings: Gollum d’ici 2021. On espère en voir un peu plus sur cet ambitieux projet de Daedalic, qui nous promet dans leurs interview beaucoup de features inclus à d’immenses niveaux entièrement explorables.

En attendant, continuons à rêver de sombres retrouvailles avec l’univers de Tolkien, nous assurant au programme le retour des Nazgûl (fantôme liés aux anneaux) et bien d’autres personnages connues et adorés des fans.