The Lord of the Rings: Gollum – Tout ce que l’on sait déjà

S’il y a bien un personnage qu’on aurait pas imaginé devenir le héros principal d’un jeu vidéo, c’est bien celui de Gollum. Sméagol, de son nom de jeune fille, est un personnage à l’histoire tellement chaotique et solitaire, qu’il en devient impensable de l’adapter sur consoles. C’est toutefois le pari pris par les Allemands de chez Daedelic Entertainment qui, après quelques mois sans donner de nouvelles, nous offrent enfin quelques images sur The Lord of the Rings: Gollum.

Pour résumer un peu la situation, The Lord of the Rings: Gollum est un jeu d’action/aventure se focalisant sur l’évasion de la pauvre créature de la forteresse de Barad-dûr, précédant de peu le premier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux. En plus de son contexte original, le jeu comporte une mise en scène intéressante avec la double personnalité de Gollum, qui, on le rappelle, se divise entre celle qui veut vous étrangler la nuit avec un bourrelet adhésif, et l’autre qui se contente de sucer des écailles de poissons fort bien goûteux. Ici, vous retrouverez donc cette dimension à travers des choix d’actions et de dialogues. Un des aspects du personnage est bien entendu son instabilité, que l’on entend bien retrouver à l’écran.

Qui dit Gollum ne dit pas charge héroïque devant la Porte Noire, mais plutôt infiltration façon Sam Fischer avec une bronchite crémeuse. Un aspect que l’on retrouvera aussi au cœur du gameplay, pour notre “héros” qui, on le rappelle, est privé de son précieux dans cette partie de l’histoire.

Hélas, nous n’avons, au-delà des photos, aucun commentaire ou explication de la part du studio, qui traversait il y a encore très peu une période de grosses turbulences financières. Ainsi, il se pourrait bien que ce fameux jeu Gollum soit décisif pour eux. Impossible de ne pas penser à Styx et son gobelin voleur en voyant ces premières images. On espère fortement que ce The Lord of the Rings: Gollum se distinguera de ce titre tout en puisant allègrement dans l’univers fantastique du grand Tolkien.