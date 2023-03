Hellblade 2 – Nouveau tour de force de Ninja Theory ?

Cela devient un leitmotiv éreintant : une « démo » avec peu de choses suffit à faire lever une partie de la foule. Hellblade 2, à notre grand dam, n’échappe pas à la règle. Du gameplay ? Que nenni ! Une annonce sur les ambitions scénaristiques ? Peanuts ! Une date de sortie ? Encore moins ! Juste une séquence qui met en valeur le photoréalisme du titre histoire de nous démontrer, si nous en doutions encore, la puissance de la dernière de Microsoft. Et puis ? Peu de choses en fait, si ce n’est que la destinée du studio Ninja Theory reste fascinante.

Condamné à l’obscurité lors de ses débuts, ce laboratoire s’est retrouvé sous le feu des projecteurs, un peu à l’insu de son plein gré, avec la sortie d’Heavenly Sword, croisé de la PS3 aux côtés de son frère Lair, parti faire la guerre aux félons exclusifs de la 360. L’Empire ne retiendra qu’une seule chose : en face, il y avait Lost Odyssey.

Hellblade, elle est où ma caisse ?

Toujours est-il que nos amis britanniques, pour lesquels nous portons une tendresse sans faille, ont subi d’assommantes critiques venus à tire-larigot telles des pluies d’étoiles qui se seraient concertées. Que la bienveillance vous frappe (ou non), il est indéniable que cette exclusivité de Sony aura su marquer les esprits, en dépit de quelques errances préjudiciables pour un Beat’em Up. Puis vint le drame, celui qui nous expose aux radiations de la réalité : la haine d’un public minoritaire à la plume assassine.

Après un 4ème épisode en demi-teinte et dans une logique d’occidentalisation issue de l’ère du temps, Capcom annonce un reboot de la sacro-sainte saga démoniaque Devil May Cry. Point de rupture inattendu : ce sera aux résidents de Cambridge de s’en charger.

Hellblade : Elden Theory

Menaces de mort, Tameem Antoniades crucifié, trailers aux saveurs d’ailleurs conspués…DmC : Devil May Cry était déjà mort-né, entraînant dans son futur échec commercial son aîné mésestimé Enslaved : Odyssey to the West. Mais s’il y a bien une chose que les paladins du hip-hop français nous ont appris, c’est que la médaille a un revers. Et celui-ci se nomme Hellblade: Senua’s Sacrifice, OVNI de production oscillant entre le blockbuster, le AA et l’indie. Oui, rien que ça !

Et quand sa suite devient un des fers de lance de la Xbox Series, nous ne pouvons que conclure que si le temps est assassin, Ninja Theory est revanchard. Imaginez donc notre déception devant cette bande-annonce au mieux sirupeuse, au pire fallacieuse. Seul un dogme est parfaitement immuable : la narration sera racée. Afin de tutoyer l’excellence ? Laissons Hellblade 2 s’émanciper. Et l’Histoire s’écrire.