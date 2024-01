Xbox Developer_Direct – Des infos sur Hellblade 2 et Indiana Jones

Ce sera la première grande « conférence » de l’année, en vérité une vidéo d’une heure qui offrira un aperçu de certaines exclus Xbox parmi les plus attendues. Le programme de ce Developer_Direct a déjà été annoncé, et ce sont quatre titres qui tiendront le haut de l’affiche de ce rendez-vous.

Nous aurons ainsi des nouvelles de Senua’s Saga: Hellblade II, développé par Ninja Theory. Le titre très attendu ne s’est jusqu’à présent présenté que sous l’angle de la technique, frimant notamment avec la façon dont l’actrice est intégrée de façon très photoréaliste dans le jeu. On espère qu’à l’occasion du Developer_Direct, nous verrons enfin un peu de gameplay, grand absent jusqu’ici de la communication autour du jeu. Et même, pourquoi pas, une date de sortie ?

L’autre grosse attente côté Xbox, c’est l’Indiana Jones de MachineGames (les derniers Wolfenstein). On nous promet, à l’occasion de cette présentation, « des détails sur le cadre et l’histoire du jeu, la façon dont nous incarnerons Indy », et surtout, une première bande-annonce de gameplay. Alors la licence va-t-elle réussir à reprendre à Tomb Raider et Uncharted ce qu’ils lui ont emprunté… ?

Deux autres jeux complèteront le programme : Ara: History Untold, un Civilization-like justement développé par des vétérans du 4X notamment à l’œuvre sur Civilization V, et Avowed, le prochain RPG médiéval-fantastique d’Obsidian (The Outer World, Pentiment).

L’année dernière, à l’issue du Developer_Direct, Microsoft avait publié par surprise et sans annonce préalable Hi-Fi Rush sur le Game Pass. Doit-on s’attendre à un autre shadow drop de la sorte cette année ? À moins que la surprise de 2024 ne concerne pas Xbox… ? En effet, des rumeurs insistantes évoquent la sortie de quelques exclus Microsoft chez la concurrence. Et justement, les titres qui reviennent sont Hi-Fi Rush et Sea of Thieves, qui pourraient être portés sur PS5.

Un pas de plus pour la stratégie « Xbox Everywhere », qui vise à vendre surtout des abonnements plus que des consoles (sans pour autant abandonner ces dernières). Proposer des jeux, et notamment des jeux en lignes comme Sea Of Thieves, sur d’autres supports, c’est aussi multiplier le nombre de joueurs, et donc augmenter d’autant l’intérêt du titre, et alors celui du catalogue l’hébergeant…

Le Xbox et Bethesda Developer_Direct se tiendra le 18 janvier prochain, à 21h00 heure française, sur les canaux habituels.