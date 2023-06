Cyberpunk 2077 – La détermination à réparer tous les torts

Cyberpunk 2077 poursuit imperturbablement sa quête de rédemption depuis sa sortie quelque peu agitée. Une quête longue, difficile, ingrate et quelque peu tombée dans l’oubli. Mais qu’importe, car parfois il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et s’efforcer de faire ce qui est juste, quand bien même cela n’apporte ni bénéfices, ni retour sous les projecteurs. C’est dans cet esprit que Phantom Liberty, le prochain DLC pour Cyberpunk 2077, dont la sortie est prévue pour le 26 septembre 2023, proposera de nombreuses refontes et améliorations gratuites au jeu de base, dans le but d’améliorer l’expérience de jeu, même pour ceux qui n’achèteront pas le DLC.

C’est, davantage encore, dans cet esprit, que l’équipe de développement a décidé d’inclure tous les doubleurs ayant travaillé sur Cyberpunk 2077. Tous ? Tous. Déjà riche de 5,500 personnes mentionnées, les crédits du jeu ont été mis à jour et comptent désormais 6,500 entrées. Autrement dit, tous les acteurs ayant prêtés leurs voix à l’un des personnages du jeu ont désormais une reconnaissance officielle pour leur contribution. Et ce n’est pas exclusif aux acteurs ayant joués les voix anglaises, les acteurs doublant les traductions sont également crédités. Car à Night City, les héros ne sont pas tous anglophones.

Sur Twitter, Alexander Radkevich, la personne en charge de l’équipe des traductions à CD Projekt Red, a expliqué que cette modification de la liste des crédits est arrivée avec la dernière mise à jour, et que ça lui paraissait plus juste de nommer tous les contributeurs :

« Nous venons juste de publier une nouvelle mise à jour pour Cyberpunk 2077, et l’un des ajouts qui n’a pas été documenté concerne la liste des crédits : nous avons ajoutés les noms de TOUS les acteurs dans plus de 11 langues. Soit plus de 1600 noms. Au départ nous avions seulement le casting principal de crédité, mais il y a quelques mois nous avons décidé que ce n’est pas suffisant, ni juste, donc nous avons crédité tout le monde. »

Il faut dire que le sujet des crédits, et in fine de la reconnaissance officielle de contribution au développement d’un jeu, est un sujet qui revient assez souvent sur le devant de la scène par le biais de controverses iniques. On se souvient, par exemple, qu’une stagiaire ayant mixé et édité des musiques dans God of War: Ragnarök n’a pas été créditée, alors même que son travail se retrouve dans le jeu final et contribue à l’excellence de l’immersion.

Or, ces crédits sont importants professionnellement, encore plus lorsqu’il s’agit de stagiaires ou d’artistes juniors, puisqu’il s’agit d’une démonstration de savoir-faire, de compétence et d’expérience visible dans un projet extrêmement onéreux et chronophage. Une contribution bien réelle qui représente une plus-value considérable -et légitime- sur le CV d’une personne qui souhaite faire carrière dans l’industrie du divertissement en général, et du jeu vidéo en particulier.

On se réjouit donc de constater que les décisions managériales iniques quant à qui « mérite » d’être crédité soient de plus en plus dénoncées, et l’on ne peut qu’apprécier que Cyberpunk 2077, le jeu maudit, la progéniture mal-aimée de CD Projekt, le démon des déceptions, se charge de redresser des torts, et pas seulement les siens. À défaut d’espérer une grande longévité grâce à des implants cybernétiques et autres astuces transhumanistes, Cyberpunk 2077, peut, sans rougir, revêtir une armure de Paladin et poursuivre sa quête de rédemption, en allant, tant qu’à faire, occire quelques hydres corporatistes et striges managériales.