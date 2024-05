Donkey Kong – Un projet de monde ouvert abandonné ?

Certes, le singe le plus célèbre du jeu vidéo a très récemment pris le chemin du retour. Seulement, l’aventure qui l’accueillait était moins la sienne que celle de son plus tendre ennemi à la moustache saillante : Mario. Une aventure, qui plus est, s’avérait être un remake. Non, pour lui, sa véritable apparition remonte à Tropical Freeze, sorti initialement en 2014 sur Wii U.

Cependant, à en croire les rumeurs qui circulent, dont certains échos remontent à l’année dernière, un nouvel opus à l’ampleur d’un Super Mario Odyssey serait dans l’escarcelle de Nintendo. Alors, simples rumeurs ? Toujours est-il qu’un projet de la sorte était bel et bien en préparation selon certaines informations.

Si l’on en croit les renseignements transmis par Liam Robertson et son site DK Vines, Vicarious Visions avait un temps été sollicité pour plancher sur un Donkey Kong en 3D. Un monde ouvert se déroulant sur une grande île où le protagoniste aurait rejoint les différents lieu en glissant. Et c’est précisément sur ce point que Vicarious aurait été sollicité. Lui qui était donc familier avec les jeux de skate, pour avoir participé au développement de Tony Hawk’s Pro Skater, devait alors apporter son expertise sur le sujet.

Cependant, comme l’indique Robertson, le projet aurait été abandonné (pour des raisons qui n’ont néanmoins pas été explicitées) en 2016 au bout de six mois. Période au cours de laquelle Activision décida de se pencher de manière presque exclusive sur sa série à succès, Call of Duty. Une décision qui vraisemblablement aura causé le départ des membres fondateurs de Vicarious, les frères Guha et Karthik Bala, qui s’en iraient par la suite bâtir Velan Studios (connu pour avoir notamment développé Knockout City).

Et ce Donkey Kong n’était pas le seul projet de Vicarious à avoir été voué au rebut : en 2022, alors que le studio fusionnait définitivement avec Activision-Blizzard (devenant ainsi Blizzard Albany), le remake de Tony’s Hawk’s Pro Skater 3+4 cessait dans un même temps d’exister.