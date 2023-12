Activision Blizzard – Des millions de dollars pour mettre fin au procès

Suite et fin des affaires de harcèlement chez Activision Blizzard ? Peut-être bien ! Comme rapporté par le Wall Street Journal, la firme est parvenue à mettre fin au procès en déversant la modique somme de 54 millions de dollars (à peu près 49 millions d’euros).

54 millions de dollars… Une somme à priori faramineuse qui ne semble pas véritablement gêner le studio, qui se dit même « heureux ». Remettons d’emblée cet argent dans un contexte plus terre à terre : Activision Blizzard est une entreprise capable de passer le cap du milliard de dollars de chiffre d’affaires en un seul trimestre ! Nous partageons, pour étayer notre propos, cette déclaration donnée au média américain Kotaku dont nous avons traduit une partie :

« Nous sommes heureux d’avoir conclu aujourd’hui un accord avec le Département des droits civils de Californie (CRD), comme le CRD l’a annoncé dans un communiqué de presse. Nous avons conscience de l’importance des problèmes abordés au sein de cet accord et nous nous engageons à mettre pleinement en œuvre toutes les nouvelles mesures que nous avons envisagées dans le cadre de ce dernier. Nous voulons que nos employés sachent que, comme le précise l’accord, nous nous engageons à garantir des politiques et pratiques de rémunération et de promotions équitables pour tous nos employés et nous poursuivrons nos efforts concernant l’inclusion de candidats qualifiés issus de communautés sous-représentées dans les activités de sensibilisation, de recrutement et de maintien dans l’entreprise ».

Une déclaration on ne peut plus banale comme il est possible d’en lire des centaines à propos de ce type de situation en entreprise. Nous sommes loin d’une véritable communication de crise et il est assez affligeant de constater que la presse soit laissée dans le flou quant à la nature exacte des mesures qui sont censées être prises pour les employés. Rappelons la gravité des événements à l’origine du procès : des femmes de l’entreprise avaient donné témoignage d’hommes qui arrivaient souvent saouls au travail, déléguaient pendant qu’ils jouaient à des jeux vidéo et n’hésitaient pas à plaisanter à propos de relations sexuelles et même de viol… Au vu de ces charges, nous comprenons mieux le peu d’effort fourni par Activision Blizzard concernant leur communication… Ils s’en sortent à très généreux compte, surtout si l’on considère le fait qu’initialement, l’Etat de Californie estimait le préjudice à 1 milliard de dollars.

N’oublions pas que l’entreprise à l’origine entre autres de Call of Duty, Warcraft et Overwatch, s’est très récemment faite racheter par le géant Microsoft (une affaire d’une valeur budgétaire bien supérieure qui s’élève à 64 milliards de dollars). Un géant qui peut de fait se sentir soulagé en retirant une bien belle épine de son pied ! En est-il de même pour les victimes et les employés qui travaillent toujours chez Activision Blizzard ? Nous ne pouvons qu’espérer pour eux que la firme tiendra ses promesses, bien que celles-ci soient encore très nébuleuses.

Malheureusement, nos minces espoirs se fondent sur un socle peu solide. Nous avons déjà couvert cette affaire à plusieurs reprises et chacun de nos articles a été une constatation de plus des échecs de la firme à redresser la situation… En partant des témoignages initiaux, puis en passant par le déni de la direction qui accusait les médias de propager une fausse image de l’entreprise et enfin en concluant sur l’insultante réélection de Bobby Kotick en tant que président, nous n’avons jamais eu d’occasion de nous réjouir. Ces 54 millions de dollars ne viennent-ils pas trop rapidement conclure une affaire qui aurait mérité d’être creusée plus en profondeur ? Ce qui est certain, c’est qu’une fois de plus, ce ne sont pas les victimes qui ont la chance de pouvoir s’exprimer à ce propos.

Nous nous donnons alors le droit de nous poser cette question : 54 millions de dollars, est-ce le prix de la justice ou du silence ?