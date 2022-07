Harcèlement des équipes de développeurs – Comment y répondre ?

Nous apprenions il y a quelques jours la date de sortie de God of War: Ragnarök, que l’on attend avec grande impatience pour le 9 Novembre prochain. Pour autant, le comportement de certains joueurs avant cette annonce n’aura pas été très glorieux : le harcèlement sur les réseaux sociaux tend ainsi à devenir régulier pour ceux désirant des réponses coûte que coûte.

C’est bien dans l’optique d’avoir des informations exclusives que des joueurs ont envoyé des « dick pics » (entendez par là des photos de leurs phallus) à Estelle Tigani, une des productrices du jeu. Car, c’est bien connu, cette démarche tenant purement de la simple volonté transactionnelle, et non pas d’un égocentrisme effarant doublé d’une absence totale d’empathie, est souvent efficace lorsque vous voulez obtenir une contrepartie. Alors, pensez-y si vous n’avez pas de quoi faire l’appoint la prochaine fois que vous faites vos courses !

Pro tip: sending me dick pics asking for the God of War Ragnarok release date will not, in fact, get me to reveal the release date.

To the people who are doing so, when did that ever work for you?! pic.twitter.com/U6Ea1Emi3X

— Estelle Tigani (@estelletigani) June 30, 2022