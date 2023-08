Ghostrunner 2 – Du katana, de la moto et toujours plus de parkour

Nous avions fort apprécié notre escapade survitaminée dans Ghostrunner premier du nom. De par son gameplay jouissif et une fluidité sans faille, la proposition était solide (incluant même son DLC). Il est donc normal de nous voir lorgner sur son second épisode à l’ambition augmentée. À l’aube de la Gamescom, Ghostrunner 2 présente ses armes dans un tout nouveau trailer révélant au passage ses différentes éditions et sa date de sortie.

Ne tournons pas autour du pot et tranchons dans le vif, Ghostrunner 2 est attendu pour le 26 octobre 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (via Steam, Epic Games et GOG). Il se présentera sous trois éditions notables, les précommandes étant déjà ouvertes :

Édition Standard à 39,99€ (physique/numérique) incluant un pack de Katanas Traditionnels avec deux skins de mains et deux skins de lame.

Édition Deluxe à 49,99€ (numérique) comprend les éléments de l’Édition Standard, auquel s’ajoute quatre skins de mains et quatre skins de lame supplémentaires, ainsi qu’un hologramme palmaire affichant le pseudonyme du joueur.

Édition Brutal à 69,99€ (numérique) comprend les éléments de l’Édition Deluxe, auquel s’ajoute le Season Pass (d’une valeur de 19,99€ et proposant de nouveaux modes de jeux et quatre packs additionnels), ainsi qu’un skin de main et de lame animé et un skin de moto. Notez que cette édition donne également un accès anticipé de 48h avant la sortie officielle.

Outre ses composants marketing à l’intérêt discutable (encore et toujours des skins…), que peut-on souligner du trailer ? Les combats à moto pardi ! Ces derniers semblent accélérer et diversifier davantage l’action. On note également l’apparition d’une fonctionnalité inédite qui mettra certainement nos réflexes à rudes épreuves : le contre parfait. Pas plus de détails à fournir mais on peut facilement imaginer sa fonction première : contrer au moment opportun une attaque ennemie pour lui infliger des dégâts. Car oui, Ghostrunner 2 sera avant tout un jeu basé sur les réflexes et l’adresse.

On se donne donc rendez-vous fin octobre pour tater du sabre, marcher sur les murs et affronter divers ennemis sur une moto à vive allure. On rappelle : Ghostrunner 2 est prévu pour le 26 octobre prochain. Blood Will Run comme ils disent.