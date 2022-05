505 Games Showcase – Circulez, il n’y a rien à voir

Fort de ses récents succès commerciaux, 505 Games se sent pousser des ailes. On peut les comprendre. L’éditeur italien a tout de même géré les sorties de l’Ultimate Edition de Control, Bloodstained: Ritual of the Night, Ghostrunner ou encore la version PC de Death Stranding. Une belle sélection donc qui les a sans doute conforté dans leur envie de franchir une étape supplémentaire dans la vie de leur société en proposant, à l’instar de certains géants de l’industrie, son propre événement numérique. Ainsi, nous voici face au 505 Games Showcase et « ses annonces exclusives, ses mises à jour inédites et son opportunité d’échanger avec des développeurs ». Tout un programme.

N’y passons pas par quatre chemins, cette conférence était ratée. Elle était même presque l’exemple de tout ce qu’il ne faut pas faire pour réussir. Dans son équilibre déjà. On a affaire là à une vidéo de 35 minutes dont les trois quart ont été consacrées à d’interminables discours. Ne nous y trompons pas, donner la parole aux développeurs comme c’était le cas là est un très bon point, essentiel même, néanmoins, c’était cette fois bien trop disproportionné, monocorde et cela nuisait au rythme général.

Si on prend un pas de recul, on peut finalement comprendre pourquoi une si grande place a été confiée aux développeurs, invités à discourir avec un maximum de détails sur leurs futures productions. Cela tient en un chiffre : quatre. C’est la quantité de titres qui étaient présents pendant l’événement. Quatre en 35 minutes, c’est très peu. D’autant qu’aucun ne nous a vraiment paru mémorable. Un peu comme si pour son 505 Games Showcase, l’éditeur n’avait finalement rien à nous annoncer et a choisi de finalement demander à quelques développeurs de vendre leurs projets, quand bien même ceux-ci n’étaient pas encore en état d’être montré au public.

Car d’ici quelques jours, qui se souviendra de Among the Trolls, ce jeu de survie à la première personne développé par les finlandais de Forbidden Studios. Choisi pour ouvrir cette conférence, il aurait pu faire monter une belle hype autour de lui grâce à un trailer chiadé, quelques mots enthousiastes de Veli Kokkonen, co-fondateur du studio, et un beau final annonçant l’arrivée en early access sur Steam du jeu. Au lieu de cela, on a eu droit à d’interminables explications (près de 15 minutes !) autour de mécaniques spécifiques avec des séquences manquant de fluidité qui, on l’espère, provenaient de versions très datées du jeu.

Pour une présentation, on dit souvent qu’il faut soigner à la fois son entrée et sa sortie. On a vu que l’entrée en matière n’était pas à la hauteur, mais qu’en est-il de la conclusion ? En guise de « One more thing », on a eu droit à une belle annonce pour un nouveau jeu à paraître sur PS5, Xbox Series et PC en 2023 : Miasma Chronicles. Développé par The Bird Ladies à qui l’on le très bon Mutant Year Zero: Road to Eden, nous aurons à nouveau affaire à un jeu d’aventure mêlant exploration en temps réel et combats tactiques. Un titre à surveiller donc, et un final honorable pour ce 505 Games Showcase.

Entre les deux, on a pu revoir Stray Blade, l’Action-RPG des allemands de Point Blank Games, qui, au fil des trailers, nous enjaille de moins en moins. Techniquement daté, mais surtout avec une approche vue et revue ailleurs sous de bien meilleurs atours, ce Stray Blade nous parait mal parti pour nous convaincre, et ce malgré le focus mis sur l’intéressant Boji (qui semble avoir volé toute la direction artistique du jeu) dont les capacités de soutien pourraient apporter de la variété à l’action.

Et pour être complètement exhaustif, on a aussi eu droit au moment « promotion » avec ces dix minutes réservées à Eiyuden Chronicle: Rising disponible depuis le 10 mai sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. Ce prélude à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, énorme succès sur Kickstarter et prévu pour 2023, se présente sous la forme d’un jeu d’action-aventure à la 2D de toute beauté. Une petite friandise en somme pour ceux qui, comme nous, attendent avec impatience l’arrivée du successeur spirituel de Suikoden.

Pas de quoi casser trois pattes à un Chocobo au final. Ce 505 Games Showcase aura au moins eu le mérite pour le studio de s’essayer à cette nouvelle discipline, et nul doute que leur prochaine présentation sera bien plus consistante. En attendant, on se console avec l’été qui approche à grand pas et son flot massif d’annonces vidéoludiques majeures qui l’accompagne.