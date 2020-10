Indivisible – 505 Games annonce l’annulation de son soutien post-sortie

La nouvelle qui va suivre risque de ne pas être du goût de tout le monde. Indivisible, le dernier jeu des studios Lab Zero Games pour le compte de 505 Games, vient d’annoncer par le biais d’un communiqué issu de son éditeur, l’annulation pure et simple de tous les projets qui étaient alors prévus pour le titre après sa sortie. Une nouvelle bien lourde et qui devrait porter préjudice au jeu sur le long terme mais surtout une nouvelle qui en cache une bien plus grave (surtout vu l’actualité du moment…).

Chaque chose en son temps et commençons sans plus tarder par aborder l’impact que cette décision aura sur les différentes versions du jeu déjà disponibles. Puisque le titre est disponible sur quasiment tous les supports (PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch), il est à noter que chacune de ces versions seront touchées plus ou moins sévèrement par cette dernière. Enfin, disons qu’une des versions s’en sortira un peu “mieux” que les autres.

Effectivement, avant l’arrêt brutal du développement, Indivisible attendait encore un certain nombre d’éléments que des DLC futurs devaient apporter (comme des personnages inédits issus de l’imagination de ceux ayant investi leurs deniers dans le développement ou des personnages issus de collaborations), des éléments qui ne verront donc tout simplement pas le jour d’après le communiqué de 505 Games qui a également annoncé la dissolution du studio à qui nous devons le jeu.

La version qui s’en “tire bien”, c’est la version Switch qui devrait recevoir le 13 octobre, la mise à jour lui permettant d’être à niveau avec les versions du jeu disponibles sur supports concurrents (avec l’ajout d’un mode challenge, un mode New Game + et un Co-op).

Mais pourquoi un tel bordel ? Malheureusement, une fois encore, la raison est évidente… Nous devons cette situation au fondateur du studio, Mike Zaimont, qui s’est illustré (comme tant d’autres avant lui) de manière bien peu courtoise avec une streameuse… Si nous vous laissons mener votre enquête pour retrouver les conversations en questions (facilement trouvables sur le net) et tirer vos propres conclusions sur la discussion elle-même, depuis, d’autres personnes ont fait entendre leurs voix et des personnes nécessaires au maintien du studio ont décidé de contester la personnalité “creepy” du fondateur en quittant le navire, très certainement à raison.

Et voilà, encore une bien malheureuse histoire… Cependant, Indivisible est un jeu excellent alors, si vous n’êtes pas fermé à l’idée de jouer à un jeu développé par un incapable (il faut le dire), n’hésitez pas à vous y frotter sur PC, PlayStation 4, Xbox One ou Nintendo Switch.