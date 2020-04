Indivisible – Un New Game+ et un mode en coop locale qui ne divisent pas

C’est avec une mise à jour gratuite que Indivisible s’équipe de deux nouvelles fonctionnalités : un mode New Game+, ainsi qu’un mode en coopération… locale !

Déjà évoqué à maintes reprises sur le site, Indivisible avait été l’un des coups de cœur 2019 de la rédaction. Ce petit bijou de Lab Zero Games avait su séduire avec ses graphismes proches d’un anime, son gameplay mélangeant des combats action-RPG réminiscents de Valkyrie Profile et de l’exploration plateforme en 2D faisant, à certains instants, tendre le titre vers le metroidvania. Un périple épique en compagnie d’Ajna dans un monde fantastique s’inspirant de la mythologie hindoue qui mérite d’être fait au moins une fois… voire plusieurs fois. Voire à plusieurs. Cela tombe bien puisque une mise à jour gratuite sera disponible dès le 2 avril 2020 sur tous les supports concernés (PC, PS4 et Xbox One) ajoutant donc un mode New Game+. Mais également la possibilité de vivre ou revivre l’aventure unis à l’image des personnages du jeu grâce au mode en coopération locale jusqu’à 4 joueurs.

Commençons, ou dans ce cas précis recommençons, avec le mode New Game+. Comme dans la plupart des jeux, ce mode vous permettra de vivre une nouvelle aventure avec déjà en poche toutes les armes, capacités et incarnations acquises dans l’aventure précédente. La première conséquence est évidement de se retrouver dès le début du jeu avec une équipe de personnages complète et à la force destructrice. Qu’à cela ne tienne, les ennemis seront plus féroces et résistants, sans compter quelques surprises qui vous demanderont de rester aux aguets. La deuxième conséquence se ressentira dans l’exploration. Tous les passages secrets et raccourcis demandant de débloquer certains objets ou capacités plus tard dans le jeu pour les atteindre seront du coup disponibles d’accès au lancement de l’aventure. Ce mode New Game+ sera aussi l’occasion de faire peau neuve avec une nouvelle apparence pour l’héroïne Ajna, inspirée de la fin du jeu.

Note importante : si vous avez terminé le jeu, votre progression sera détectée et votre fichier de sauvegarde vous indiquera Game Clear/New Game+. Néanmoins, il est possible que cela ne se fasse pas automatiquement. Pas de panique, il vous suffira de terrasser à nouveau le boss final afin d’activer la fonction New Game+.

Rien d’aussi compliqué concernant le mode coopération en local. Il ne vous sera même pas demandé de finir le jeu une fois. Il suffit de brancher une manette, presser une touche attaque et vous pourrez à loisir participer à l’aventure. Une simplicité qui fait plaisir. Les autres joueurs pourront contrôler leur personnage dans les phases d’exploration, disposant d’un saut basique pour suivre Ajna (toujours contrôlée par le joueur 1). Cette dernière possédant des capacités de déplacement absentes chez les autres personnages, elle risque de se retrouver vite seule. La solution est simple et confortable pour les autres joueurs puisqu’ils seront automatiquement téléportés auprès de Ajna (joueur 1) en cas de séparation. Mais le véritable intérêt de ce mode réside dans les combats où chacun aura le contrôle d’un personnage ainsi que de toutes les compétences et techniques qui lui sont liées. Ce mode sera l’occasion de vivre une belle aventure en bonne compagnie à l’instar de jeux tels que Secret of Mana ou Tales of Vesperia. Il ne vous reste plus qu’à motiver les personnes confinées avec vous.

Également, à noter que Lab Zero Games a ajouté une track bonus aux crédits de fin du jeu. Une récompense cachée de fin de jeu qui sert aussi à teaser la sortie le 21 avril 2020 d’un album OST PLUS contenant des démos, des versions alternatives et même des morceaux inspirés par la BO composée par Hiroki Kikuta. Un autre bon moyen de replonger dans l’univers d’Indivisible.