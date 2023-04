Arcane – La patience est de mise pour la saison 2

Nul besoin d’épiloguer sur le succès rencontré par Arcane, la série d’animation tirée de l’univers de League of Legends, qui a fait une entrée fracassante sur Netflix fin 2021. Depuis, les spectateurs sont impatients de découvrir la suite des aventures de Jinx, Caitlyn, Viktor et tant d’autres dans le conflit opposant les villes de Zaun et Piltover. Pourtant, il faudra s’armer d’encore un peu de patience, puisque la seconde saison d’Arcane ne verra pas le jour en 2023. C’est Nicolas Laurent (alias Nicolo), directeur de Riot Games, qui l’a récemment confié lors d’un entretien, expliquant ainsi la situation :

« D’une part, on veut de la qualité. On ne veut pas se précipiter, et cela prend du temps. C’est la bonne raison. La mauvaise raison est que, honnêtement, nous ne savions pas si la saison 1 allait être un succès. Si j’avais su, nous aurions pu commencer la saison 2 bien plus tôt, mais nous ne savions pas, alors nous avons un peu attendu. Maintenant nous en payons le prix, donc ce ne sera malheureusement pas pour cette année. »

Si l’annonce peut être décevante, elle n’est pas négative en elle-même, puisqu’elle confirme que l’équipe planche activement sur la suite d’Arcane, en ayant à cœur de fournir le meilleur travail possible. Rappelons que l’une des grandes forces de la série est d’avoir su conquérir non seulement les adeptes de League of Legends, mais aussi un grand nombre de spectateurs curieux qui découvraient à cette occasion pour la première fois l’univers de Runeterra dans lequel se déroule l’action du jeu. On sait donc que, chez Riot Games, il n’est pas question de se reposer sur ses lauriers et de fournir un résultat en demi-teinte en se disant que la fanbase adhèrera quoi qu’il arrive. Un accomplissement des plus honorables lorsque l’on sait que les adaptations de jeux vidéo sur le grand et le petit écrans sont loin d’être toujours des réussites.

Par ailleurs, c’est aussi l’une des libertés qu’offre la diffusion sur un service de vidéo à la demande, qui n’a pas les mêmes contraintes de grille de programmation qu’une chaîne de télévision traditionnelle. Si l’on ne doute pas qu’il y a ici et là des contrats avec des délais à tenir (d’autant qu’une production qui s’éternise a forcément des coûts financiers), cela devrait permettre à l’équipe de négocier plus facilement le temps nécessaire pour arriver au rendu escompté.

Mais au fait, où en est concrètement cette saison 2 d’Arcane ? Nicolas Laurent affirme avoir récemment visionné l’épisode 3, et sur cette base les spéculations vont bon train pour essayer de déterminer l’état d’avancement de la production, certains en déduisant qu’elle en serait au tiers. La vérité, c’est que cette information ne nous révèle en elle-même pas grand-chose, la fabrication d’une série d’animation étant un chantier complexe et pas forcément linéaire. La saison 2 comptera-t-elle neuf épisodes comme la première ? L’épisode évoqué était-il une version finale ? À quel stade de développement en sont les suivants ? Plusieurs sont-ils réalisés en parallèle ? Y a-t-il des goulots d’étranglement dans la chaîne de fabrication ? Sans réponse à ces questions, difficile de tirer de véritables conclusions : il faudrait plutôt se glisser dans les bureaux de Fortiche Production, le studio parisien en charge de l’animation, pour glaner des indices.

Alors, pour 2024 cette saison 2 ? On l’espère, bien sûr, mais restons prudents. La date de 2023 pour sa sortie avait commencé à circuler en novembre 2021 suite à un tweet de Nicolas Laurent qui avait indiqué qu’elle ne serait pas prête pour 2022. Ne laissons pas la hâte nous piéger à nouveau, et attendons donc une annonce plus concrète avant de réserver notre emploi du temps !