The Mageseeker: A League of Legends story – La magie se déchaînera

Au fil des années, League of Legends est devenu celui que l’on ne présente plus, tant sa popularité n’a cessé de croître depuis son lancement en 2009. Il faut croire que les équipes de Riot Games ont réussi leur pari, puisque le titre est parvenu à rassembler plus de 100 millions de joueurs à travers le monde, un nombre qui ne cesse d’augmenter. Le genre MOBA a su toquer aux portes d’autres studios, déjà 6 ans avant LoL avec la sortie de Dota en 2003, en 2015 avec Heroes of the Storm (premier pas de Blizzard dans le genre), ou bien encore plus récemment avec Pokémon Unite, où Tencent a tenté de revisiter la formule à la sauce Pikachu. Encore aujourd’hui le genre cartonne, et il semblerait que les champions de League of Legends aient décidé de ne pas ralentir la cadence.

C’est pourquoi avant de pouvoir sauter sur le dos de Willump dans Song of Nunu: A League of Legends Story, prévu plus tard cette année, Riot Games vous propose une initiation à la magie avec The Mageseeker: A League of Legends Story, dès avril prochain. Dans ce nouveau jeu d’action-RPG, Digital Sun (Moonlighter), le studio à l’origine du projet, nous propose de décoller pour le royaume de Demacia issu de l’univers de League of Legends. Le titre sera entièrement en 2D et c’est à coup de pixels que nous déjouerons les forces du mal. À Demacia, les traqueurs de mages, principaux assaillants au pouvoir, sévissent sans cesse en endoctrinant, en chassant, en emprisonnant ou en poursuivant les mages du royaume. Fondus dans la peau de Sylas, un mage qui vient à peine d’être libéré d’un emprisonnement injuste, nous devrons rétablir la paix à Demacia, car le destin de la nation ne reposera que sur nos épaules.

Seul avec ses chaînes, notre héros disposera de diverses capacités pour sauver la patrie. Qu’il s’agisse d’attaques de mêlée, d’attaques rapides ou légères, les chaînes de Sylas ne feront qu’une bouchée des traqueurs de mages. Et comme la magie est au coeur du jeu, notre mage aura la possibilité d’utiliser cette dernière au cours de divers affrontements.

Nous pourrons canaliser la magie envoyée par les ennemis dans nos chaînes afin de la leur renvoyer, ou bien encore un simple jeu avec le décor nous permettra de faire mordre la poussière à nos assaillants, du feu à l’électricité en passant par la glace, tous les coups seront permis pour obtenir la paix. Et au cours de notre voyage, aucune rencontre ne sera fortuite, puisqu’à chacune de nos missions augmentera nos effectifs. Par la même occasion, nous aurons la possibilité d’améliorer notre base et de gagner des compétences. Diverses solutions d’améliorations qui ne peuvent que nous réjouir.

The Mageseeker: A League of Legends story se présente alors comme étant une belle expérience, reste à voir comment cette mécanique de magie parviendra à se déployer, en espérant qu’un trop de pouvoirs ne fasse pas son apparition. Notez que le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel du titre et qu’une édition collector est prévue. Celle-ci contiendra une statue de Sylas, un exemplaire de « LUX Comic » en édition spéciale, un artbook, la bande originale en vinyle, des insignes émaillés Sylas et Lux, une boîte collector ainsi qu’une reproduction d’art deluxe.

The Mageseeker: A League of Legends story déchaînera sa magie le 18 avril 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC, pour le malheur des traqueurs de mages.