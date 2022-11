League of Legends – Une finale des Worlds 2022 exceptionnelle !

Cette nuit s’est tenue la finale que toute la communauté de joueurs de League of Legends attendaient. Après une chouette cérémonie d’ouverture signée Riot, il est l’heure de la finale que beaucoup attendait au tournant, une dernière danse entre deux joueurs dont le destin les a fait s’affronter.

Après un parcours où les équipes de LCK ont brillé, ce sont finalement les DRX de Deft qui ont gagné 3-2 contre les T1 de Faker aux termes d’un Bo5 de 4h30 et une ultime manche avec un scénario dingue. Le Chase Center de San Francisco a retenu son souffle, le temps de se rendre compte de l’exploit des DRX que même l’équipe ne semble pas tout à fait réaliser.

DRX, seed 4, a su créer la surprise dès le Play-In au Mexique en survolant ce défi d’une main de maître, en progressant et se qualifiant à chaque étape jusqu’à battre le champion du monde en titre, EDward Gaming en quarts de finale. Elle a su renvoyer la même image en finale en étant la meilleure formation des deux. Malgré l’expérience des favoris T1 déjà sacrés trois fois, des erreurs de Draft ont conduit l’équipe à la défaite sans pour autant s’être battu avec férocité.

DRX a énormément progressé au fil du tournoi. C’est une excellente équipe qui nous a mis en difficulté et c’est pour cela que nous avons perdu. Nous nous sommes un peu trop précipités. Je n’ai pas été bon dans mes choix de drafts, j’ai mis trop de temps à comprendre les préférences de notre adversaire. – Seong-woong « Bengi » Bae, coach de T1

La faille de l’invocateur a été le terrain d’affrontement des équipes, ne se laissant aucun répit et profitant de chaque maladresse pour tenter de prendre l’avantage. Si T1 prend rapidement l’ascendant, DRX semble se réveiller pour offrir de très belles parties notamment un teamfight osé devant l’antre du Nashor, véritable enjeu qui fut volé plusieurs fois par T1. Beaucoup de pressions, de la stratégie et beaucoup de sang versé pour offrir aux spectateurs l’une des plus belles finales de l’histoire des Worlds de League of Legends.

Si cette finale était l’occasion pour Faker de renforcer son talent et d’affirmer sa place dans les plus beaux palmarès de l’eSport, elle a été l’occasion pour Deft d’enfin réaliser son rêve : de remporter les Worlds de League of Legends. Tous deux né en 1996, ils sont allés au même lycée et ont commencé leurs carrières professionnelles en 2013. Une histoire incroyable où, malheureusement, il faut un perdant.

Ce que l’on retiendra de ces Worlds 2022, c’est bien cette finale époustouflante et les larmes des joueurs, aussi bien perdant que gagnant.