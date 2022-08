League of Legends – L’usine des champions bientôt au ralenti ?

161 champions, c’est le nombre colossal de personnages sortis en treize années de service de League of Legends. Chaque nouveau champion crée l’événement (positif ou négatif) autour du MOBA. Pourtant, Riot Games réfléchirait à temporairement arrêter l’usine de productions des nouveaux talents qui composent le jeu.

Si chaque nouveau champion est l’occasion de relancer la dynamique autour du jeu et, par ce biais de générer des recettes grâces notamment aux skins, il s’agit d’un travail conséquent d’équilibrage. On pense notamment à la sortie de Renata Glasc, personnage qui a apporté un vent de fraîcheur de par son esthétique, mais très controversé puisqu’elle était considérée comme « broken » dès son arrivée dans la faille. À peine arrivée, déjà bannie des parties.

Là est tout l’enjeu pour les équipes de développement : arriver à sortir un personnage considéré comme équilibré par les joueurs et qui plaisent esthétiquement parlant. Mais, il ne faut pas oublier l’élément essentiel : les compétences du champion et son style de jeu. Dans League of Legends, il est primordial de connaître les compétences des champions, d’abord pour connaître le personnage que l’on joue et l’exploiter le mieux possible, mais également de connaître son adversaire. Si l’on considère que chaque champion a environ 5 compétences (en incluant l’ultime et le passif), un nouveau joueur doit apprendre environ 805 compétences ! Sans oublier que certaines se ressemblent tellement visuellement que cela peut créer de la confusion.

Ainsi, ralentir ou arrêter le rythme de production des champions permettrait de limiter les dégâts et encouragerait peut-être certains joueurs à se lancer dans l’aventure et, par conséquent de consommer des skins et autres packs. Riot Games n’a donc rien à perdre. D’autant plus que cela permettrait à l’équipe de poser pour réfléchir davantage aux prochains personnages. C’est dans le podcast « Broken by concept » que Matt « Phroxzon » Leung-Harrisona, concepteur en chef chez Riot Games évoque d’ailleurs un problème d’intuitivité chez les nouveaux champions et leurs mécanisques. En effet, malgré la bonne volonté de créer des kits de compétences innovants, certains sont incohérents, voire même illisibles à l’image de Gwen par exemple.

Pour autant, si l’équipe a évoqué cette possibilité, la décision n’est pas encore actée ni datée. Il s’agit d’une décision importante à prendre et les développeurs sont conscients que les champions sont l’essence-même du titre. En arrêtant temporairement les recherches pour les nouveaux champions, l’équipe pourrait se concentrer sur les reworks d’anciens personnages qui en ont terriblement besoin comme Udyr, mais aussi Aurelion Sol, un champion inexistant lors des parties et est considéré comme un choix exotique. Certains champions pourraient donc sortir des abimes avec un gameplay renouvelé renouvelant le plaisir dans la faille.

Si, comme d’habitude, la communauté de joueurs fourmille d’idées pour aider les équipes, ce sera à Riot Games de décider la suite des événements pour League of Legends, qui décidément ne semble pas s’épuiser.