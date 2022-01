League of Legends – Riot Games fait marche arrière pour Chemtech

Après quelques mois à grincer des dents dans la faille de l’invocateur de League of Legends, tourmentée par des ganks de cinq personnes invisibles et des junglers devenant inutiles, Riot Games a décidé d’écouter les joueurs et de supprimer le dragon techno-chimique, son âme et son terrain jusqu’à nouvel ordre. La saison 12 a pris sa place depuis quelques semaines sur les Voies accompagnée de son lot de changements comme l’ajout d’objets et, notamment d’accroître les dragons avec deux dragons supplémentaires : le dragon Hextech et, celui qui nous intéresse en particulier, le dragon techno-chimique (Chemtech) qui sème le chaos sur la Faille.

Ce dragon octroyait 5% de dégât supplémentaire par effets cumulés contre les champions ayant plus de points de vie que le joueur, que ce soient les tanks ou même contre l’équipe adverse s’il y a une grande différence de niveaux. C’est d’ailleurs un des fils conducteurs des nouveautés de cette saison 2022 avec notamment l’ajout des primes d’objectifs qui permettent à l’équipe de rattraper son retard et de même inverser le cours de la partie.

Le dragon faisait apparaître des zones de camouflage dans la jungle et enlever la végétation de ces zones posant quelques problèmes pour les champions comme Rengar et également le fait qu’une équipe entière pouvait attendre dans cette zone pour tuer l’équipe adverse ajoutant davantage de frustration. De plus, une fois vaincu, l’âme du dragon permet à l’équipe d’obtenir une deuxième vie éphémère à leur mort, à la manière du passif de Sion, autrement dit quelque chose qui n’est pas réellement apprécié.

Malgré quelques ajustements effectués pendant le patch 12.2, ce n’était visiblement pas assez satisfaisant pour Riot Games qui a donc pris la décision de supprimer le dragon. Pendant cette désactivation, l’équipe de développement chargée de l’équilibrage du jeu annonce qu’ils vont tester quelques changements afin de résoudre les problèmes de la version actuelle tout en conservant leur volonté d’origine qui est de proposer un dragon ayant un impact plus conséquent que les quatre dragons élémentaires d’origine.

« Notre objectif, comme toujours, est de vous proposer la meilleure Faille de l’invocateur possible, et il est clair que cette fois, nous avons raté notre coup. »

Ce n’est pas la première fois que l’équipe de développement rencontre des difficultés concernant l’équilibrage et pourtant, il s’agit de la première fois que Riot Games décide de « supprimer » un travail de plusieurs mois. Cette décision est cohérente et s’inscrit dans la continuité de la volonté de l’éditeur de remettre le joueur au centre des préoccupations. Le PDG Nicolo Laurent souhaite être la « société de jeu vidéo la plus centrée sur les joueurs au monde ». Et pour arriver à un tel statut, il faut prendre en considération les nombreux commentaires et retours que les joueurs peuvent émettre concernant les nouveautés.

Cette décision relance également toute une réflexion autour du rôle et surtout de la place de la parole du joueur vis-à-vis du travail des développeurs, et cela ne concerne pas uniquement League of Legends. Les développeurs font face de plus en plus au review bombing qui permet aux joueurs d’exprimer leurs mécontentements vis-à-vis de certaines fonctionnalités poussant les équipes à modifier voire effacer toute une partie de leur travail pour satisfaire les joueurs. Finalement, nous pouvons nous demander si cette manière de s’exprimer n’est pas en train de brider la créativité des équipes, d’autant plus que Riot Games souhaitait innover et ne pas se reposer sur ses acquis…