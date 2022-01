League of Legends – Un nouveau champion va électrifier la Faille

La saison 12 a enfin commencé et vous êtes sûrement en train de vous battre fièrement dans la Faille avec vos champions favoris. D’ailleurs, peut-être que vous n’avez pas encore eu de coup de foudre pour un champion en particulier parmi les 157 déjà disponibles ? Pas de panique, Riot Games est là pour vous dépanner. C’est sans annonce réellement officielle que Riot Games a dévoilé son nouveau champion baptisé Zeri en publiant sa biographie sur le site du lore de League of Legends.

Armée d’un bras mécanique, Zeri est l’un des rares personnages originaires de Zaun qui arrive à maîtriser la magie par l’électricité et la canalise dans un fusil lié à ses émotions. Il s’agit d’un AD-Carry adepte des dégâts physiques se basant sur les attaques automatiques. Riot Games avait auparavant évoqué Zeri sans la nommer pendant le Plan d’action des champions de septembre 2021. Selon la feuille de route et la vidéo présentant le personnage et ses compétences, Zeri possède une certaine mobilité avec un saut assez impressionnant ainsi que de la portée d’attaque. Elle joue avec une cadence de mitrailleuse avec un ultime qui semble appliqué une zone d’effets aux champions compris dans cette zone.

« Pour ce nouveau champion, nous voulions réexplorer le rôle de l’attaque de base dans l’arsenal d’un champion tireur, pour voir si nous pouvions entièrement révolutionner son utilité. » – Ryan Mireles, producteur en chef de la création des champions.

Du côté de son histoire, Zeri a participé à la lutte contre les barons de la chimie de Zaun sans parvenir à inverser la situation. Le seul champion qu’elle connaît est Ekko. Elle fait sûrement partie de la famille des « Misfits » que ce dernier protège comme on peut le voir dans les derniers épisodes de la saison 1 d’Arcane. Nous pouvons aussi nous demander si nous la verrons dans la saison 2 de la série Netflix. En effet, le champion était sensé sortir pendant la période de diffusion de la série, mais, finalement, il a été plus judicieux de retarder cette sortie étant donné qu’elle n’est pas apparue au cours de la saison 1.

Nous n’avons pas réellement de date précise pour l’arrivée de Zeri dans la Faille mais, il est probable qu’elle rejoigne le roster de League of Legends d’ici les prochaines semaines avec la mise à jour 12.2.