League of Legends – K’Sante prêt à défendre la faille

Après la sortie de Nilah, Riot Games avait annoncé souhaiter ralentir la sortie des personnages de League of Legends. Nous savons enfin qui fera suite à l’ADC sortie en juillet : K’Sante, un personnage prévu pour la Top Lane. Pour le présenter, trois vidéos ont été publiées : un premier teaser, une cinématique animée en 2D, et un trailer de gameplay. Si cela reste assez succinct, cela permet déjà de glaner quelques informations sur ce que nous pouvons attendre de ce personnage.

D’un point de vue du gameplay, K’Sante se présente comme un tank. Nous n’avons pas encore le détail de ses capacités. De ce qu’il est possible de comprendre à la vue du trailer, son kit fonctionnerait beaucoup avec des dashes, et ses dégâts seraient suffisamment limités pour compenser son rôle de tank. Cependant, il sera possible d’en savoir plus lorsque le personnage sera mis à l’essai sur le PBE.

C’est surtout du point de vue de son histoire que le personnage s’est vu illustré. Après la mise en avant de divers événements liés à des univers alternatifs, Star Guardian et autres Spirit Blossom, l’annonce de K’Sante concentre l’attention sur la région de Shurima.

Plus précisément, K’Sante provient de Nazumah, une cité-état à l’extrémité du désert, bien éloignée des problématiques de la région. Placés à l’orée d’une oasis, les habitants sont plus préoccupés par les monstres les menaçant que d’une quelconque révérence à Azir.

Les habitants préfèrent faire preuve de respect envers les guerriers, qui les protègent des monstres convoitant l’oasis. Après 500 ans, K’Sante se retrouve à la tête de ces protecteurs. Il suffit de voir ses armes pour comprendre la bravoure du personnage. Appelés N’Tofos, ces tonfas géants tranchent dans les monstres comme du beurre.

La cinématique nous permet d’avoir une meilleure compréhension du caractère du personnage. S’il est brave et fort, il est tout autant imprudent, impulsif et arrogant, ce qui lui a coûté son partenaire dans la chasse et dans la vie, un personnage pour l’instant simplement nommé l’Archer.

Du point de vue du scénario, il semble logique de doter Shurima d’un personnage aussi formidable : si la région n’est pas sans ses propres monstres de force et de volonté, l’arrivée de la menace que représente le Néant sur la région est teasée depuis longtemps. Lorsque le danger deviendra concret, les N’tofos de K’Sante ne seront pas de trop pour protéger la région.

Enfin, s’il n’y a pas eu d’annonce en grandes pompes pour l’information, on sait également quand le personnage sera disponible : probablement le 3 novembre. En effet, si les Worlds de cette année n’ont pas de grand événement pour en faire la promotion en dehors du jeu, comme cela est normalement le cas depuis la première apparition de K/DA en 2018, un skin prestige a été prévu pour le personnage en collaboration avec le rappeur américain Lil Nas X.

C’est ce qui se rapproche le plus d’une sortie commémorative, en dehors des traditionnels éléments plus adressés aux fans d’e-sport en tant que tels. Enfin, si ce genre d’affirmations sont devenues sujet à moquerie, tellement elles ont été galvaudées, il reste utile de mentionner que K’Sante est le premier champion ouvertement homosexuel dès son lancement.

C’est une victoire pour les employés du studio, qui n’ont jamais caché les difficultés qu’ils avaient à faire parvenir au jeu leur vision – la confirmation de la relation entre Diana et Leona avait été un combat de longue haleine, tout comme l’ont été Twisted Fate et Graves. Pour les seconds, on peut noter ce commentaire de Devon Giehl, alors scénariste pour le studio :

« Un de mes managers me disait agressivement de me la fermer chaque fois que je proposais quelque chose au sujet de leur dynamique [sous-entendu, Twisted Fate et Graves], puis, ensuite, a récupéré les honneurs pour celle-ci lors de l’événement autour de Bilgewater, et je ne vais certainement pas laisser cela passer. » – @devongiehl, 29 avril 2020

Ainsi, si l’on peut comprendre l’agacement de certains à l’entente de ce genre d’affirmation, il est également possible de comprendre le besoin que ressentent certaines personnes impliquées dans la production de célébrer cette sortie.

Si Riot semble s’améliorer dans ce département, au moins du côté de la vitrine, c’est bien grâce aux poussées de personnalités comme Alex Quach, pour qui K’Sante sera le dernier projet en tant que chef des « Rainbow Rioters ». K’Sante devrait arriver sur le PBE prochainement, à partir de quand il sera plus facilement possible d’évaluer ce que vaut le personnage à l’utilisation. Et pour la majorité des joueurs, il faudra attendre le 3 novembre avant de pouvoir mettre la main sur le 162e champion de League of Legends.