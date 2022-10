League of Legends – Yuumi, l’échec de Riot Games ?

Il est de ces champions que la communauté déteste malgré tous les efforts des développeurs pour qu’ils soient joués et appréciés. C’est le cas de Yuumi qui disparaît de plus en plus des parties de League of Legends.

Avec un taux de bannissement élevé par rapport à la moyenne, le petit chat est sans conteste l’un des champions que les joueurs ne veulent surtout pas affronter. Cela est principalement dû au fait que Yuumi possède un gameplay vraiment particulier en se « cachant » sur ses alliés, elle peut à la fois mettre des dégâts sans craindre d’être touché par l’adversaire et peut également aider ses coéquipiers avec des soins dont les statistiques peuvent être frustrants. Certains joueurs de la Faille claquent des dents rien qu’en apercevant un Garen/Yuumi par exemple.

Pourtant, ce n’est pas tant parce sa puissance et l’atout considérable que Yuumi peut donner à son équipe qu’elle est quasiment constamment bannie, mais bien parce que les joueurs ont plutôt tendance à bannir des champions qu’ils détestent et qu’ils ne tiennent pas à affronter. Pourtant, le petit chat et son grimoire ont reçu un nerf sévère dans le patch 12.16, augmentant donc la probabilité de gagner contre le champion.

Pour autant, les joueurs préfèrent tout de même éviter de l’affronter avec des taux de bannissement de plus en plus élevé à mesure que l’on monte dans les niveaux. En Bronze, elle n’est bannie que dans 13,6% des matchs alors que le taux s’élève jusqu’à 42,7% en Diamant 2 et plus, c’est quasiment autant que son taux de victoire, du jamais vu dans League of Legends.

Néanmoins, Yuumi subsiste dans les parties professionnelles où elle a connu un fort succès pendant les Worlds 2022. Le personnage offre une belle synergie avec d’autres champions comme Sivir par exemple mais cette situation n’est possible que lors de ces rencontres professionnelles.

Malgré le fait que Riot Games promets de grands changements pour le personnage, tout porte à croire que la situation ne s’améliorera pas. Même si certains joueurs souhaitent la jouer, ils ne peuvent pas puisqu’elle est bannie dans tous les cas. Une situation qui semble impossible à solutionner, à moins que Riot Games ne sorte de son chaudron un énième champion tellement mal équilibré qu’il sera, à son tour, banni à chaque partie… Un cercle infini.