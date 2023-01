League of Legends – Un début de saison 13 difficile

Après une finale des Worlds légendaire, League of Legends fait place à la 13e saison, son lot de nouveautés et de changements. Malheureusement pour Riot Games, ce lancement n’a pas eu le succès escompté et le studio s’est fait lyncher par de nombreux joueurs.

Qui dit début de saison, dit une cinématique épique comme Riot Games sait le faire. On se souvient de la cinématique de la saison 2022 « L’Appel » ou encore « La Ruine » pour 2021 qui nous font frissonner. Pour cette saison 2023, le studio a voulu changer la recette avec « The Break of Infinity », une vidéo souhaitant mettre en lumière l’aspect compétitif du jeu dans laquelle le spectateur est invité à parcourir l’intérieur de la Faille de l’invocateur.

Hélas, la vidéo n’a pas du tout plu et est jugée grandement insuffisante aux yeux des joueurs qui s’inquiètent du manque d’investissement de la part du studio auprès de son jeu phare. Effectivement, la communauté est lassée du manque récurrent de nouveautés et des événements saisonniers qui sont redondants.

Le studio s’est déjà excusé après le raté de la vidéo mais deux Rioters ont tenu à s’exprimer face caméra afin de renouveler leurs excuses, mais aussi de parler de l’avenir de League of Legends et du manque de nouveautés notamment au niveau des modes de jeux. Le studio se concentre depuis quelques années sur son mode de jeu 5v5, les ARAMs ainsi que les modes temporaires Urf/Arurf et Ultimate Spellbook. La carte dédiée au 3v3, « La Forêt Torturée » avait même fini par être supprimée par les développeurs.

Le manque de transparence serait lié à quelques changements relativement importants au sein des équipes du studio et notamment une restructuration. En effet, une équipe de développeurs était auparavant dédiée aux différents modes de jeux, maintenant elle est affectée au développement de Teamfight Tactics.

Les deux Rioters reviennent sur le manque de communication du studio et s’engagent à partager beaucoup plus le travail des équipes ainsi que l’avancée des divers projets. Dorénavant, une nouvelle équipe a été montée afin de proposer de nouveaux modes et il semblerait que l’un d’eux soit pour cette année. Il s’agirait d’un mode à quatre équipes de deux joueurs correspondant à un match à mort par équipe. Un mode complètement inédit qui serait encore en phase de tests en interne mais un lancement serait prévu d’ici cet été. Si pour l’instant, nous n’avons pas plus d’informations, Riot Games devrait communiquer davantage sur l’avancée du projet.