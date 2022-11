League of Legends – K’Santé censuré dans certains pays ?

Les Worlds 2022 de League of Legends, l’euphorie retombe très doucement. Pendant la compétition, Riot Games a profité de l’engouement autour du MOBA pour sortir de son usine le 162e champion. Baptisé K’Santé, le champion se démarque par sa flexibilité, mais aussi par son identité qui est réalisée en collaboration avec l’artiste Lil Nas X. Un champion qui, visiblement ne plaît pas à tout le monde…

K’Santé s’aventure à peine sur la voie du haut qu’il est déjà susceptible censuré dans certains pays. Par sa flexibilité, ce tank peut aussi bien être joué de manière offensive que défensive au vu de son kit de capacités. Originaire de la grande nation de Shurimah, il est le premier personnage noir et homosexuelle de la licence. Un grand pas vers la représentativité, mais qui, sont certains pays où les droits des personnes LGBTQ+ sont inexistants, Riot Games admet devoir censurer ce héros.

Jeremy Lee a eu l’occasion d’exprimer sa fierté lors de la finale au micro de SkyNews sans pour autant omettre le fait qu’il soit possible que certains mots comme « amant » soient susceptibles d’être modifiés pour certains pays réfractaires aux droits LGBTQ+.

Chaque région du monde peut modifier certains aspects du jeu pour s’adapter à la culture locale […], publier cette histoire de la manière qui lui semble la plus appropriée pour les joueurs. – Jeremy Lee, producteur exécutif sur Riot Games

Pas sûr que bafouer les droits des personnes LGBTQ+ relève vraiment de la « culture locale » même si Jeremy Lee insiste sur le fait que Riot pousse la création de personnages dans l’objectif d’avoir un casting de champion varié. Le studio souligne qu’il souhaite que chacun puisse s’identifier à un personnage, en réponse à la communauté qui souligne la présence importante de héros féminins et la fin en avant de la « fille » de Riot, Lux. Quoi qu’il en soit, le débat est éternel et on ne peut que saluer la volonté de Riot de proposer un roaster divers.