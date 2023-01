League of Legends – Le retour du Forgeur d’étoile, Aurelion Sol !

Il est de ces champions que l’on ne voit que très rarement arpenter la Faille de l’Invocateur. Si le casting de League of Legends est évidemment bien fourni, certains champions comme Aurelion Sol souffrent d’un kit de sorts qui n’a jamais été vraiment adopté pour les joueurs et adapté pour le jeu et la meta.

Après Udyr qui a bénéficié d’un rework à la fois cosmétique et technique, c’est au tour du Forgeur d’étoile de s’offrir des nouvelles compétences. Considéré comme le champion le plus puissant du Lore de League of Legends, le kit d’Aurelion Sol n’était clairement pas à la hauteur de son allure et de son caractère à la fois arrogant et charismatique.

Annoncé en avril 2022, Riot Games dévoile par le biais d’une vidéo et d’une présentation, les compétences et le nouveau gameplay du dragon cosmique. Ce tout nouvel arsenal sera disponible avec la mise à jour du patch 13.3 prévu pour le 8 février prochain.

Fière divinité, Aurelion Sol nous mettra des étoiles pleins les yeux en accumulant progressivement de la puissance grâce à la Poussière d’étoile qui s’obtient en frappant les champions ennemis et renforcera de manière passive tous ses sorts.

A – Souffle de lumière

Aurelion Sol canalise son sort vers le curseur pendant quelques secondes, ce qui blesse le premier ennemi touché et inflige des dégâts secondaires réduits aux ennemis proches. Chaque fois qu’un ennemi subit 1 seconde cumulative de canalisation, Souffle de lumière inflige une nouvelle décharge de dégâts. Les décharges contre les champions confèrent de la poussière d’étoile.

Souffle de lumière inflige des dégâts accrus aux champions et sa portée augmente avec le niveau d’Aurelion Sol.

La poussière d’étoile augmente les dégâts de la décharge.

Z – Vol astral

Aurelion Sol survole le terrain vers l’endroit ciblé, mais est révélé dans le brouillard de guerre pour les ennemis proches pendant qu’il vole. Aurelion Sol peut lancer d’autres compétences pendant son vol. Pendant ce temps, Souffle de lumière n’a pas de délai de récupération ni de durée de canalisation maximale, et inflige des dégâts accrus.

Le délai de récupération restant de Vol astral est réduit chaque fois qu’un champion ennemi qu’Aurelion Sol a récemment blessé meurt.

La poussière d’étoile augmente la portée maximale de Vol astral.

E – Trou noir

Aurelion Sol invoque un trou noir pendant quelques secondes, ce qui blesse les ennemis et les attire lentement vers le centre. Trou noir confère de la poussière d’étoile toutes les secondes pour chaque champion ennemi dans le trou noir.

Le centre du trou noir exécute les ennemis en dessous d’un certain pourcentage de leurs PV max et confère de la poussière d’étoile selon le type d’ennemi exécuté.

La poussière d’étoile augmente la taille du trou noir (y compris la zone centrale) et le seuil d’exécution.

R – Étoile finale / Apocalypse

Étoile finale : Aurelion Sol fait s’abattre une étoile au sol, infligeant des dégâts magiques aux ennemis touchés et les étourdissant. Étoile finale confère de la poussière d’étoile pour chaque champion ennemi touché.

La poussière d’étoile augmente la taille d’Étoile finale. Rassembler 75 effets de poussière d’étoile transforme la prochaine Étoile finale d’Aurelion Sol en Apocalypse.

Apocalypse : Aurelion Sol fait s’abattre au sol une étoile géante, qui augmente considérablement la taille de la zone d’impact, augmente les dégâts infligés et projette les ennemis en l’air au lieu de les étourdir. Une onde de choc s’étend en bordure de la zone d’impact, ce qui blesse et ralentit les champions touchés.

La poussière d’étoile augmente la taille de la zone d’impact.

S’il est encore trop tôt pour juger le nouveau Forgeur d’étoiles, son kit devrait séduire davantage de joueurs. Les joueurs pourront se mesurer au gameplay d’Aurelion Sol dans le patch 13.3 du 8 février. En attendant, si vous n’êtes pas familier avec le personnage, vous pouvez le découvrir à travers sa biographie.