Riot Games et Ubisoft s’unissent contre le harcèlement en ligne

Depuis quelques années, le nombre de comportements malveillants est en constante augmentation. Le monde du travail, l’école, l’université, les réseaux sociaux, internet…aucun lieu, qu’ils soient réels ou virtuels ne semblent épargnés. Le jeu vidéo n’échappe pas à la règle. Les commentaires haineux, discriminants, maintenant reconnus sous la dénomination « harcèlement en ligne » pullulent sur les serveurs. Deux géants de l’industrie du jeu vidéo, Riot Games et Ubisoft ont décidé d’unir leurs forces (et leurs moyens) pour tenter de contrer cette tendance. Le projet annoncé s’intitule Zero Harm in Comms.

Présenté comme le futur moyen de « créer des communautés de jeux plus positives », le projet s’appuierait sur la création d’une toute nouvelle génération d’intelligence artificielle (IA) capable de repérer les commentaires haineux sur les serveurs et de les modérer avant même leur publication. Les équipes de Riot Games, développeur de League of Legends, sont très conscientes du problème, eux qui hébergent sur leurs serveurs l’une des communautés les plus importantes mais aussi les plus toxiques du jeu vidéo en ligne.

« Le projet de recherche Zero Harm in Comms est la première étape d’un projet plus large qui doit bénéficier à tout les gens jouant aux jeux vidéo. Riot Games et Ubisoft sont sur la même longueur d’ondes dans leur mission de créer des structures de jeux qui récompensent les expériences sociales réussies et évitent les interactions toxiques. » Extrait du communiqué de presse Riot Games.

À l’heure actuelle, pas plus de précisions sur les capacités de cette IA du futur, mais les deux entreprises ont d’ores et déjà annoncé les résultats d’une première phase d’étude pour 2023. Le communiqué de presse de Riot Games sonne également comme un appel aux autres acteurs du monde du jeu vidéo. Sans l’aide de tout le monde, le projet ne pourra fonctionner.

Ironiquement, cette annonce intervient dans une période de flou chez Ubisoft, touché depuis 2020 par des affaires de harcèlement au sein même de l’entreprise. Plusieurs développeurs ont ainsi quitté le développement du prochain Assassin’s Creed, dénonçant un environnement toxique de travail chez Ubisoft Montreal depuis la nomination de Jonathan Dumont, régulièrement accusé de harcèlement.

L’annonce de Riot Games et Ubisoft part d’une intention parfaitement louable. Malgré tout, les doutes subsistent sur l’efficacité à court terme de ce partenariat, peu d’informations étant pour le moment communiquées sur les modalités de mise en place du projet. Réguler les commentaires est sans conteste un premier pas vers un jeu en ligne propre, mais d’autres étapes seront nécessaires, comme étudier la question de l’anonymat des joueurs, ou de la facilité d’accès à certains jeux pour des enfants encore bien trop jeunes.